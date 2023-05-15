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內銀今起降兩類存款利率獲大行唱好可吸？內房違約風險再起咪掂？

15/05/2023

　　內地借貸利率下降對銀行息差構成壓力，早前有報道指內銀將由今日(15日)開始調低部分存款利率，多間大行指有助改善內銀淨息差，但內銀可能續受內地上周公布的經濟數據欠佳影響，今早股價向下。另邊廂，就算內銀可能同時降低貸款利率對內房有利，但內房債務違約風險再受市場關注，其中合景泰富(01813)公布票據未付本息構成違約，拖累內房全線急跌，其中遭恒指公司於最新季檢剔出國企指數的碧桂園(02007)插逾半成。

(Shutterstock)

 

多家內銀今起調低兩類存款利率　有銀行下調幅度達55基點

 

　　據《路透》早前引述消息人士稱，中國全國市場利率定價自律機制日前通知，自今日起下調銀行「協定存款」及「通知存款」自律上限，具體包括工、中、建、農四大國有銀行利率上限調低30個基點，相當於基準利率加10個基點；其他金融機構利率上限調低50個基點，相當於基準利率加15至20個基點。截至昨日(14日)，平安銀行、桂林銀行、四川天府銀行等12家中小銀行公告稱，將於今日起調整相關利率，其中桂林銀行下調幅度高達55個點子。另有多家銀行宣布暫停銷售「智能通知存款」產品，因其實際利率遠高於掛牌利率。


　　協定存款主要針對企業和公共機構，個人通知存款即在提取存款前設置通知期，兩類存款的利息都較一般活期存款高。由於內地借貸利率不斷下降，早前內地官媒指，多家銀行淨息差已低於1.8厘的警戒線，上月部分地區和中小型銀行已調低各期限的存款利率。

 

大摩：有助改善內銀淨息差及盈利增長　全面上調目標價


　　摩根士丹利表示，下調協定及通知存款自律上限有助銀行改善淨息差及盈利增長，當中招商銀行(03968)、中信銀行(00998)及民生銀行(01988)最受益。對國有銀行來說，企業存款需求約佔總存款22%至27%，估計淨息差會改善2至3基點。而中信銀行、民行、招行等股份銀行淨息差改善幅度可高達5至8基點，主要由於企業存款需求佔比較高，如招行及中信銀行便達37%，而且企業存款息率也較高，達1.3至1.4厘。

 

　　大摩又指，內銀近年在淨息差及股本回報上一直承受壓力，是次中央調低協定及通知存款自律上限，反映政策官員看到內銀的壓力，以及低息環境對內銀盈利的影響，恐因此影響其抵禦風險及支持穩定信貸供應的能力，相信銀行為公共服務「讓利」的壓力將可消除。大摩全面上調內銀目標價，其中建行(00939)由6.2元升至6.8元，工行(01398)由4.9元升至5.3元，中行(03988)由3.4元升至4元，農行(01288)由3.4元升至3.8元 ，招行由59.2元升至63.9元，郵儲行(01658)由6.9元升至7.5元，均維持「增持」評級；民行則由2.6元升至4.3元，評級由「持平」升至「增持」。

 

高盛：料短期存款成本減少支持淨息差　可買入工行建行


　　高盛指，假設貸款利率在需求改善下趨於穩定，有關政策應能助內銀緩解淨息差壓力，支持淨息差連續回升。通知和協定存款等短期存款息率較高，很受歡迎，但推動了銀行昂貴的資金成本，政策的改變將重置這兩種存款的利率上限。雖不清楚該兩類存款的規模，以及降低這些存款利率會否轉化為降低貸款利率，因而無法估計淨息差改善程度，但大多數銀行的存款期限都在1個月以下，因此可預期由於這些短期高收益存款的存款利率上限的降低，短期存款成本將減少，支持淨息差。


　　另高盛指，從首季內銀業績顯示，大多數大型銀行淨息差按年降約30個基點，為了抵銷資產收益率的下降，降低存款成本可為銀行提供喘息空間。該行所覆蓋內銀的股息收益率平均約8%，在不削減派息的情況下可能具有吸引力，重申對高收益的工行和建行「買入」評級。


　　麥格理亦認為，內地下調存款利率對銀行業淨息差正面，亦有助銀行銷售保險業務增長，相信國有銀行最受惠，其中最看好郵儲銀行，預期定存息率每下調10個基點，將提升郵儲銀行撥備前利潤4.1%，提升幅度較麥格理有覆蓋的內銀股撥備前利潤平均提升1.6%為高。麥格理首選中行，其次是郵儲行、工行、建行及招行。

 

內地4月信貸增長遠遜預期　溫傑：內銀前景未必太差可逢低吸

 

　　另方面，上周公布的4月信貸數據再為中國經濟狀況響起警號，月內社融增量為1.22萬億元(人民幣．下同)，遠遜預期的2萬億元，新增人民幣貸款只有7188億元，遠低於預期的1.4萬億元，與3月新增的3.89萬億元形成強烈對比，其中涉及房貸的住戶部門貸款更減少2411億元。國泰君安國際首席經濟學家周浩指，信貸數據遠低於預期，加深對中國經濟疫後復甦可持續的擔憂，預計政策利率下調在即。惟光大銀行認為，市場此前已預期4月信貸社融偏弱，預計短期內政策利率不變。

 

　　不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》指，若純看內銀業績，看不到第二季會明顯轉差，其中中行及農行近兩季業績最好。雖然內銀本身息差很窄下，信貸增長放慢會影響利息收入，若經濟沒預期好，內銀亦直接受影響，但前景未必真的那麼差。而內銀減存款息率屬「一石三鳥」做法，首先減存款息率而沒減貸款息率，銀行息差會擴闊。而減存款息率亦會迫使資金不再放於存款，取回做投資及買樓買車，對經濟有幫助。另貸款息率下調亦有助信貸增長復原。預料第二季內地會減息，中行如跌至3元可買入作中線部署，料收息增值機會大。此外，雖然內地4月通脹僅升0.1%低於預期，但料第三季通脹可回升，出現通縮機會不大，若相關憂慮令內銀下跌可趁低吸納。

 

合景泰富票據未付本息構成違約　傳花樣年擬債轉股遭第二大股東反對

 

　　內房方面，債務違約風險再受關注。合景泰富公布，有關2024年1月票據本金額的15%連同利息於強制贖回日期即昨天到期及應付，集團尚未就該部分本金及利息作出贖回付款約1.19億美元，將構成違約事件。此外，8項優先票據亦發生違約事件。集團指，一直依賴內部現金資源及從境內匯出現金以履行境外付款義務，惟可用於支付境外債務的資金仍持續受壓。目前尚未接獲相關債權人發出任何加速還款通知，現正與潛在候選人討論擔任財務顧問，以評估資本架構、流動資金及探尋解決方案。另億達中國(03639)亦公布無法支付優先票據利息，涉及逾573.4萬美元。

 

　　此外，上周末據《彭博》引述知情人士透露，花樣年(01777)第二大股東TCL實業反對花樣年擬議債轉股計劃條款。據指TCL實業要求少數股東和控股股東待遇相同，而債轉股則會令現有股東股權稀釋。花樣年需召開股東大會，以批准為擬議債轉股計劃增發新股，需獲至少50%投票權支持。如果談判失敗，持股17.5%的TCL實業可能反對發行新股。花樣年回應，如果TCL實業反對，重組計劃可能落空；在最壞情況下，股東甚麼也收不回來。

 

京滬等多個城市4月二手樓成交挫　專家指入市動能不足

 

　　另中國二手樓市場踏入第二季行情明顯轉淡。據內媒統計，內地多個主要城市二手住房4月成交均見萎縮，上海二手住房成交環比跌26.7%，北京環比跌37.3%，杭州環比跌32.7%，合肥環比跌40%。二手樓交易價格亦受壓，據諸葛數據研究中心監測數據顯示，4月100個重點城市二手住宅市場均價為每平方米15662元人民幣，環比下降0.15%，較上月擴大0.05個百分點，同比下降0.4%，較上月擴大0.13個百分點。內媒引述中指研究院市場研究總監陳文靜指，伴隨前期積壓需求快速釋放後，4月份購房者入市動能不足，加上季節性因素影響，各城市二手房活躍度普遍回落。

 

　　內銀及內房股今日普遍下跌。工行跌0.46%收報4.31元，中行跌0.93%報3.18元，農行跌0.98%報3.04元，建行跌0.94%報5.26元，招行跌0.63%報39.25元，惟郵儲行無升跌報5.03元。內房方面，合景泰富跌13.1%報0.73元，碧桂園跌6.38%報1.76元，中海外(00688)跌3.16%報18.98元，潤地(01109)跌1.91%報33.3元，龍湖(00960)跌1.11%報19.6元，雅居樂(03383)跌3.4%報1.42元，富力(02777)跌5.52%報1.37元，越秀地產(00123)跌3.02%報9.31元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉



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