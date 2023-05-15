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《午市前瞻》染藍新貴有望「脫咒」 京東健康 攜程易炒難揸

15/05/2023

　　恒生指數半日收報19654，升27點或0.14%，主板成交461.99億元。恒生中國企業指數報6663，跌不足1點。恒生科技指數報3871，跌2點或0.07%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報337元，升8.8元或2.68%，成交32.53億元；美團收報133.9元，升2.1元或1.59%，成交13.44億元；阿里巴巴-SW收報84.75元，升0.1元或0.12%，成交12.24億元。比亞迪電子(00285)跌4.18%，報22.9元；蔚來(09866)跌3.76%，報62.65元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(紫金礦業網頁截圖)

 

聶振邦：京健、攜程可低吸博反彈


　　恒指公司公布季檢結果，潤電(00836)繼2019年遭剔出後二度染藍，而紫金(02899)、京東健康(06618)及攜程(09961)多次成為大熱後終於成功染藍。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，近期科技股整體回調幅度較大，京東健康及攜程現時股價處於較低水平，相信有望擺脫上幾次季檢後發生的「染藍魔咒」。以短線炒作而言，兩隻科技股比較值得留意。其中京東健康早前持續回落，目前於50元有較強支持，可考慮於50至52元入手，上望約58元。


紫金、潤電宜長線，股價回落更吸引


　　另外兩隻新貴紫金和潤電皆有國企背景，其中紫金早前連跌6日，累跌近17%，今日受惠染藍消息才稍為喘定。聶振邦指雖然紫金大幅回調，但以去年11月曾低見8元水平計算，目前回落幅度仍未算吸引，建議宜觀望一至兩日，待股價確認於11元有一定支持後才好入手，上望14.5至15元。


　　早前潤電股價走勢偏強，但去年2月於21至22元有較大阻力，聶振邦指現價入手上升空間不大且有較大風險，而且股份受中國經濟數據影響，宜待經濟數據顯示復甦力度進一步轉強時部署，目前可待回落至20天線水平約17.5元再考慮。他補充，相對於兩隻科技股，紫金和潤電宜以長線角度看待。


恒指19500關鍵


　　大市方面，恒指今早繼續於250天線下徘徊，早前曾嘗試反攻250天線，但隨時遇到較大沽壓。聶振邦指目前外圍氣氛偏淡，亦缺乏消息刺激，短線觀望旱前三度回調的支持位19500，如果失守則料須下試19000，由於近期成交偏少，短期走勢傾向橫行居多。 

 

紫金礦業獲納指恒指成分股，股價上周五失守250天線後，今早略為反彈。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

華潤電力晉身藍籌，但股價上周五高見19.18元後倒跌，今早更低開低走。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東健康晉身藍籌，今早股價反彈近3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

攜程獲納入恒指成分股，憧股價仍未能重上近期橫行區底部270元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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