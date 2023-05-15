  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價

15/05/2023

 

 

 

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

337.200

異動股

01725

香港航天科技

11.980

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

139.600

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 338.000
  • 01725 香港航天科技
  • 12.020
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 139.800
  • 02269 藥明生物
  • 45.050
  • 00728 中國電信
  • 4.180
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 4.050
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.290
  • 目標︰$3.49
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 59.500
  • 目標︰$71.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 57.800
  • 目標︰$60.48
  • 06160 百濟神州
  • 145.200
  • 目標︰$167.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 338.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.700
  • 00005 滙豐控股
  • 58.500
  • 00941 中國移動
  • 64.900
  • 00388 香港交易所
  • 311.400
報章貼士
  • 09696 天齊鋰業
  • 59.550
  • 目標︰$62.00
  • 02380 中國電力
  • 3.290
  • 目標︰$3.49
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 115.700
  • 目標︰$130.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/05/2023 10:25  【互換通】金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排

15/05/2023 10:16  【外圍經濟】拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局

15/05/2023 09:39  【互換通】李家超:互換通將與債券通產生協同效應

15/05/2023 09:23  《異動股》四隻染藍新貴普遍上升，京東健康、紫金高開近2%

15/05/2023 09:22  恒指低開102點報19525，京東挫3.5%，匯控跌逾2%

15/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

15/05/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大摩點評內銀股，高盛降京東９％目標價

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

12/05/2023 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４１９，隔夜拆息較上日急跌７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
人氣文章

新聞>財經熱話

【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位　吼位入手無須心急
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

跨行業轉型 | 讀嗰科不一定做嗰行！環保科技初創大膽聘無相關技能求職者，看重兩種能力
人氣文章

娛樂情報

紅館騷管弦樂團準時收工 李克勤開OT滿足歌迷
人氣文章

中環人．溫天納

美國不高不低的半天吊通脹
DIVA CHANNEL
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

辦公室出軌疑雲：老公滿身傷痕回家，碰巧女同事遇上同樣意外，是事有蹺蹊，還是一場誤會？
人氣文章

Fashion

產量大減！愈見珍貴！專家教揀日本Akoya珍珠！大小、光滑，還要看顏色、光澤！一個簡單方法揀出小燈泡
人氣文章

Art & Living

《Ai Weiwei：Making Sense》：艾未未以65萬塊Lego重現莫奈的《睡蓮》，向已故父親艾青致敬
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新冠疫未了 1
人氣文章
識別懷遺傳病胎兒風險！高危配偶基因篩查計劃費用全免，申請資格係點？
人氣文章
DIY Refreshing Green Smoothie：補充維他命、抗氧化、膳食纖維，用牛奶、植物奶還是豆奶最好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 11:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2023 11:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/05/2023
譚仔(2217)年度賺1.4億元跌30.6%，股息10.5仙
人氣文章大行報告15/05/2023
【大行炒D乜】中芯績後點部署？一表掌握大行最新評級目標價
人氣文章財經熱話15/05/2023
【中資電訊股】中移動(941)回吐仍在高位　吼位入手無須心急
人氣文章財經熱話15/05/2023
中國恒大(3333)及許家印仲裁被判付58億人幣
人氣文章開市Good Morning15/05/2023
溫傑：19500點為港股3底支持位　G7會議為市場增不確定性
人氣文章財經熱話15/05/2023
耶倫再次呼籲提高債務上限，加劇華爾街憂慮美股下跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金