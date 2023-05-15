  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】土耳其泰國大選　「變革VS保守」之爭白熱

15/05/2023

　　北約第二大軍事國－－土耳其、東盟第二大經濟體－－泰國，周日(14日)雙雙上演全國大選，牽動世界眼球，前者更被稱為「2023年全球最矚目選舉」。除了兩國地緣政治能量、經濟體量實力不容小覷，更牽扯強勢執政20年的埃爾多安，以及把持大權8年的軍政府去留。



埃爾多安「土耳其世紀」



　　高企的通脹、暴貶的本幣、猖獗的腐敗、地震的傷痕，能否令權傾朝野20年的土耳其總統埃爾多安，頭上「埃皇」的王冠跌落？

 

 埃爾多安備受農村、勞工、婦女、宗教保守派選民的支持。(Recep Tayyip Erdoğan Twitter)


　　看看其所在的正義發展黨(AKP)總部外夜色中揮動的支持者旗海，加上土耳其最高選舉委員會(YSK)主席宣布其最新得票率49.5%，答案是「未必」。由於埃爾多安和主要對手、有「土耳其甘地」之稱的科勒齊達奧盧，首輪得票率均未過半，勝負恐要待28日的第二輪投票方見分曉。

 


　　何解近44%的通脹(獨立研究機構ENA Grup測算實際通脹高逾105%)，兌美元兩年貶值四分三的里拉，未能改一眾農村、勞工、婦女、宗教保守派選民對埃爾多安的膜拜？AKP今次選舉口號「土耳其世紀(Century of Turkey)」或能見端倪一二。

 


　　俄烏戰爭令埃爾多安左右逢源，一邊向烏克蘭出售無人機，另一邊向俄羅斯出口必需品，更因手握黑海咽喉要道博斯普魯斯海峽，在北約、俄烏糧食談判長袖善舞。



競爭對手出招爭取首投族



　　相比埃爾多安自稱「唯一可以在暴風雨天氣將船駛向安全港的人」，來自共和人民黨（CHP）的科勒齊達奧盧高喊「春天將至(spring will come)」，承諾會降低生活成本，恢復議會制政府及央行獨立性，重啟土耳其加入歐盟談判，遵守對俄制裁及驅逐敘利亞難民等，在城市、年輕人、自由派選民中廣受歡迎。

 

 科勒齊達奧盧以漫画形式争取年轻人支持。(Kemal Kılıçdaroğlu Twitter)


　　坊間測算，擁有8500萬人口的土耳其，今次有500萬-600萬首投族將成影響結果的關鍵。為了贏取支持，74歲的科勒齊達奧盧多次公開稱，年輕人可以無所畏懼地批評自己。

 


　　無獨有偶，今次泰國大選同錄約330萬年輕首投族，令千禧一代和Z世代在5200萬登記選民中佔比近半。這部分人群正正是自由主義前進黨(MFP)的最大支持者。該黨43歲、擁有哈佛學位的黨魁皮塔(Pita Limjaroenrat)，主張改革、敦促修改「侮辱皇室罪」及廢除強制徵兵等。



明年印美大選料登峰造極



　　第二大贏家是因貪腐指控下台的前總理他信創立的為泰黨(Pheu Thai)，因主張廉價醫療、慷慨補貼等民粹政策，在農民工人階層備受歡迎。在下議院500席位中分別取得151席、141席的前進黨和為泰黨，有望組成聯合政府並取代軍方背景的現總理巴育。

 

 前進黨黨魁皮塔主張改革、敦促修改「侮辱皇室罪」及廢除強制徵兵等。(Pita Limjaroenrat Twitter)

 


　　儘巴育所在的團結建國黨（United Thai Nation Party）僅取得36席，但由於軍政府把持上議院，任何一方推舉的總理人選若想避免遭上議院否決，必須取得下議院75%以上席位（376席）。巴育早前就警告，政府更迭可能導致衝突。

 


　　無論埃爾多安能否連任，下屆泰國總理誰屬，兩場選舉都異曲同工折射「自由變革」與「保守正統」之爭愈漸白熱化，而年輕人在政治版圖消長中日顯舉足輕重，此並可能在2024年的印度大選、美國大選登峰造極。

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

343.000

異動股

01725

香港航天科技

10.980

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

141.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 343.000
  • 01725 香港航天科技
  • 10.980
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 141.900
  • 02269 藥明生物
  • 46.200
  • 00728 中國電信
  • 4.340
股份推介
  • 02013 微盟集團
  • 4.190
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.220
  • 目標︰$3.49
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 61.000
  • 目標︰$71.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 58.300
  • 目標︰$60.48
  • 06160 百濟神州
  • 145.000
  • 目標︰$167.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 343.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.050
  • 00941 中國移動
  • 66.500
  • 00388 香港交易所
  • 314.800
  • 00005 滙豐控股
  • 59.300
報章貼士
  • 09696 天齊鋰業
  • 60.600
  • 目標︰$62.00
  • 02380 中國電力
  • 3.220
  • 目標︰$3.49
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 114.000
  • 目標︰$130.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/05/2023 14:06  恒指升幅擴至逾400點兼重上兩萬關，美團升逾5%，鋰礦股造好

15/05/2023 13:50  《駐滬專電》上交所將召開座談會，討論促進金融業估值提升

15/05/2023 12:16  中電:首季香港售電量按年升2.6%，派第一期中期息0.63元

15/05/2023 10:25  【互換通】金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排

15/05/2023 10:16  【外圍經濟】拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局

15/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒８５億元，買中芯沽中移動

15/05/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】大摩點評內銀股，高盛降京東９％目標價

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

15/05/2023 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３９３，一周拆息急跌至３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】土耳其泰國大選　「變革VS保守」之爭白熱
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀今起降兩類存款利率獲大行唱好可吸？內房違約風險再起咪掂？
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

北都交椅洲具必要性 陳茂波：住好啲住大啲 人工島集資條件良好或發零售債 1
人氣文章

時事要聞

1成半青年患精神病 逾7成無求助 抑鬱比例最多 「不食早餐」也屬徵兆
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

人民幣取代美元的障礙 6
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

母親節珠寶禮物提案：Cartier幸運護身符、Van Cleef & Arpels高雅小花朵、Tiffany簡約愛心，讓媽媽時刻把愛意戴在身上！
人氣文章

Art & Living

連卡佛限時座椅展覽「HUNDRED」：從一百張Designer Chair中，感受融入藝術與建築美學的設計
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Love Our World：4個奢華時尚的可持續美容品牌，護膚同時愛護環境！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
性事賽後檢討？頻密追問對方興奮時的感覺，只會令人感到厭煩！
人氣文章
長者誤服漏服藥物會增死亡風險！組織推1對1支援計劃，改善用藥情況及治療成效
人氣文章
夏天適量運動可令心火發散心情好！推介養心、補腎、安神「蓮藕蓮子栗子雞湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 14:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 14:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2023 14:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2023 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS15/05/2023
【FOCUS】土耳其泰國大選　「變革VS保守」之爭白熱
人氣文章財經熱話15/05/2023
內銀今起降兩類存款利率獲大行唱好可吸？內房違約風險再起咪掂？
人氣文章國際動態15/05/2023
拜登擬周二與眾院議長麥卡錫談債限，有信心打破僵局
人氣文章財經熱話15/05/2023
金管局：北向互換通今啟動，將按市場發展提升操作安排
人氣文章市場動向15/05/2023
平安壽險新銀保渠道成增長引擎
人氣文章財經熱話15/05/2023
《午市前瞻》染藍新貴有望「脫咒」 京東健康 攜程易炒難揸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金