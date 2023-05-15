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藍籌新貴普遍造好唯潤電先升後跌　邊隻最值博？

15/05/2023

　　恒生指數公司上周五(12日)收市後公布季度檢討結果，華潤電力(00836)繼2019年遭剔出後二度「染藍」，紫金礦業(02899)、京東健康(06618)及攜程(09961)多次成為大熱後亦終於成功染藍。4隻藍籌新貴今日(15日)開市均上升，最終唯近期已累積頗大升幅的潤電倒跌收市，其他均維持升約2%，不知哪一隻最值博呢？又是否可擺脫近年股份染藍後股價即「無運行」的「染藍魔咒」呢？

 

(資料圖片)

 

潤電紫金攜程京東健康染藍　紫金權重最高佔0.56%

 

　　恒指成分股今次納入華潤電力、紫金礦業、京東健康及攜程後，數目將由76隻增至80隻。另國指加入中國神華(01088)，同時剔除碧桂園(02007)，成分股數目維持50隻，科指則無變動。所有變動將於今年6月5日(星期一)起生效。染藍4隻股份權重最高是紫金礦業，佔0.56%，京東健康則佔0.47%，攜程及潤電各佔0.28%。

 

　　恒指成分股權重亦有所調整，匯控(00005)將由8.45%調低至個股上限的8%，騰訊(00700)則由7.68%上調至8%。阿里巴巴(09988)權重為7.53%，較上次季檢8%上限有所下調，友邦(01299)權重調整為7.62%，亦低過上次，美團(03690)權重則由5.02%增至5.84%。

中金指被動資金流對紫金京東健康正面　摩通籲增持潤電

 

　　中金發表報告指，恒指成分股納入京東健康及攜程符合該行預期。今次擴容後恒指成分股增至80隻，同時提升了於消費及醫療保健行業的覆蓋度，料未來新經濟股佔比會進一步提升。另季檢被動資金流對紫金及京東健康影響正面，料其錄得的被動資金流入所需時間最長，大約為2.6天，被動資金買盤分別為1.41億美元及1.18億美元；攜程則料錄約7000萬美元的被動資金買盤。此外，佔恒指權重降至8%的匯控，料錄得1.13億美元的被動資金賣盤。恒指權重升至5.84%的美團，料錄得2億美元被動資金買盤。

 

　　摩通指，華潤電力獲納入恒指成分股，料市場反應正面，並為公司帶來1億美元的被動資金。隨著中國本地生產上升及煤炭進口持續增加，預料在工業需求不溫不火的情況下，煤炭價格將保持疲軟，這對公司旗下火電業務盈利復甦而言，應是一個好兆頭，並預料其發電廠今年盈利逾40億元人民幣，予目標價21元，維持「增持」評級。

 

溫傑：潤電最值得吸納　惟累積升幅大不宜高追


　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，今次染藍股份算是與預期相符，以往市場多數估錯，但現時追入上升空間未必太多。而4隻股份各有特點，攜程之前炒作「五一黃金周」，「五一」過後股價回跌正常；金價處於相對高位，但紫金近期跌得較多；京東健康近期低位橫行為主；潤電則熱炒「中特估」概念，近期股價表現最好。不過，如看好金價，不如買SPDR金ETF(02840)，金礦股很難捕捉股價走勢。京東健康這類網上醫療股如業績對辦也可留意，但有ATMXJ及科技股ETF可選，未必要選京東健康。攜程則已炒完「五一」概念，想買要再等等。

 

　　溫傑指唯一可吼的是潤電，但短期已累升兩成，現價高追有風險，考慮到今周市況不明朗不宜追入，但從中長線來看始終有「中特估」概念，而其火電業務隨著煤炭價格下跌及已簽訂長期合約，料有錢賺，另可再生能源業務比例愈來愈高亦可提升估值。但要留意，4隻藍籌新貴權重都不高，其中潤電只佔0.28%，預期被動資金流入僅4.6億元。炒作季檢其實未必要炒哪隻染藍，也可炒哪隻權重增加最多，例如今次美團權重增加了近0.8%，理論上最多資金追入，但之前騰訊派美團作股息，使其仍有被沽貨陰霾。

 

　　潤電今日跌1.51%收報18.26元，紫金升1.94%報11.58元，京東健康升2.17%報54.15元，攜程升2.33%報263.4元，美團升3.41%報136.3元。

 


 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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