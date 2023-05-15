【互換通】歐冠昇：互換通南向通推出需時 雙櫃台莊家制數周內推

港交所(00388)行政總裁歐冠昇出席互換通上線儀式致辭表示，除了周一（15日）的「互換通」之外，早前亦有一系列互聯互通進程，認為這些進程將能支持內地與世界雙向流動，並為內地投資者提供進入全球市場的機會、亦為國際投資者提供進入內地市場的機會，而香港作為國際金融中心，具有獨特的地位來引領人民幣國際化，未來亦希望能繼續增加世界與內地之間的聯繫。

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雙櫃台莊家機制料數周內推出



歐冠昇在致辭後表示，預期雙櫃台莊家機制將於數周內推出，又指在香港進行主要上市的國際公司將有機會透過股票互聯互通吸引在岸投資者，有助吸引國際及內地的資本來幫助這些公司，現時已有約20間大型公司，佔日均成交約40%，表明它們將設立人民幣櫃台。



互換通南向通推出需時



被問及何時推出互換通南向交易，他指出，相關舉措需時，亦需要確保事情進展順利，強調未來將繼續加強聯繫性方面的元素。



早前有報道指，港交所已邀請數間中外資銀行，洽談擔任離岸國債期貨興趣，他指出，離岸國債期貨已在集團的產品線中，而相關的過程需時，將會適時公布有關資訊。

李家超：互換通將與債券通產生協同效應

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行政長官李家超表示，過去香港市場經歷了重重挑戰，香港金融市場展現出無比韌力，而內地與香港市場金融市場互聯互通取得多項突破，周一互換通北向通正式上線，象徵著兩地金融市場融合的又一重要里程碑。



他指出，互換通將與債券通產生協同效應，提升國家金融市場對外開放的深度和廣度，予西方境外投資者投資內地金融市場的潛力，而新措施亦將為國際投資者提供更豐富的投資和風險管理工具，強化香港國際風險中心的地位。



他提及，展望未來，善用香港在一國兩制下，背靠祖國聯通世界的獨特優勢，未來將繼續推動兩地雙向流動，繼續推展人民幣國際化進程，鞏固香港國際金融中心的地位。

潘功勝：互換通體現中央高度重視鞏固香港金融中心地位

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人民銀行副行長潘功勝在互換通上線儀式致辭時表示，「北向互換通」上線是中國金融市場對外開放進程中又一重要事件，充分體現中央政府對於鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮穩定發展的堅定信心。



潘功勝指出，人行將繼續堅定不移地擴大中國金融市場高水平對外開放，支持香港國際金融中心繁榮發展，維護國家金融安全，是黨中央概定大政方針，亦是人行一項重要工作任務。人行下一步將繼續深化與香港的務實合作，堅定支持香港國際金融中心建設，穩步推動中國金融市場改革開放和高品質發展。

王靈桂：鞏固提升港國際金融中心地位事關國家發展大局

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國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂透過線上形式在「互換通」上線儀式致辭時表示，香港是內地最大外來直接投資來源地和境外融資平台，亦是內地最大境外投資目的地和全球最大離岸人民幣業務中心，鞏固和提升香港國際金融中心地位，事關香港長期繁榮穩定、事關國家發展大局。



王靈桂指出，近年兩地金融市場互聯互通以前所未有的廣度和深度不斷推進，而互換通將互聯互通機制延伸至金融衍生品市場，是內地與香港深化金融市場互聯互通合作又一里程碑式重大舉措，充分體現中央對香港的關心和支持，相信在中央大力支持下，香港獨特地位和優勢會更加突顯，融入國家發展大局的步伐會更加堅實。



他稱，中央支持香港與內地不斷提升金融合作水平，助力國家穩步推進金融市場對外開放，吸引更多國際資本到內地投資，分享中國的發展紅利，並在過程中不斷增強香港競爭優勢，推動香港經濟實現更高品質發展。



撰文：經濟通採訪組

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