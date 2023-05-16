債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」

美國白宮發布消息，總統拜登將於美東時間周二(16日)下午3時，與共和黨眾院議長麥卡錫等國會領袖會面，試圖打破債限僵局。但麥卡錫在會前表示，此前進行的磋商並無多大進展，雙方「距達成結論為時尚早」。



白宮與共和黨發出相互矛盾的訊號。拜登此前對達成協議感樂觀，但麥卡錫周一(15日)在國會表示，雙方助理上周進行的磋商「根本沒有成效，未就任何事情達成一致」。



他續稱:「反正我沒有看到進展，他們似乎只是為開會而開會，不是要真正找到解決方案。」知情人士透露，白宮希望在討論中剔除眾院共和黨人提出的部分條件，例如取消總統對部分學生貸款的豁免。



拜登按原計劃參加廣島G7峰會



拜登定於周三(17日)出發前往日本，巴布亞新幾內亞和澳洲。白宮官員周一表示，儘管正在進行債務談判，但這些出行計劃沒有改變。



美國財長耶倫則於周一重申，除非國會提高或暫停聯邦債務上限，否則財政部最快可能在6月1日耗盡資金。但她同時補充稱，就目前情況而言，財政部耗盡特殊會計措施的確切日期可能是6月初之後的「幾天或幾周」。

另一方面，美國財政部數據顯示，中國在3月持有8693億美元美國國庫劵，較2月增持205億美元。

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