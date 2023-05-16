  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

傳中國鋪路APEC峰會，拜登、習近平有望單獨會面

16/05/2023

　　中美關係在氣球事件後惡化，中方一直擱置美國國務卿布林肯訪華事宜的重新安排。不過美中高層近日頻密互動，兩國緊張關係有放緩跡象，美媒15日引述消息人士透露，兩國元首或於11月單獨會談。


　　據《華爾街日報》報道分析，亞太經濟合作會議(APEC)峰會將於11月在三藩市舉行，可能成為再次舉行「習拜會」的契機，據傳中方正為此鋪路。相關中國官員表示，北京希望為國家主席習近平出席該會議，並與美國總統拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。


　　拜登早前表示，在安排與習近平對話方面已經取得進展，但未透露兩人何時可能對話。兩人上一次會晤是去年11月於印尼峇厘島20國集團(G20)主要經濟體峰會前。


　　美國國家安全顧問沙利文上周在維也納，與中共政治局委員、中央外辦主任王毅進行了超過8小時的會談。同時，美國駐華大使伯恩斯也與中國外長秦剛，和商務部長王文濤在北京會面。此外，兩國政府亦正探討美國商務部長雷蒙多，和財政部長耶倫可能訪華之行。但報道引述一位美國官員說，沙利文和王毅未討論，布林肯重新安排的訪華行程何時成行。

 

撰文：經濟通中國組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

344.800

異動股

01725

香港航天科技

11.680

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

147.000

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 01725 香港航天科技
  • 11.680
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 147.000
  • 02269 藥明生物
  • 46.850
  • 00728 中國電信
  • 4.250
股份推介
  • 09696 天齊鋰業
  • 60.650
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.250
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.180
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.270
  • 目標︰$3.49
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 63.150
  • 目標︰$71.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.200
  • 00001 長和
  • 51.900
  • 00005 滙豐控股
  • 59.650
  • 00941 中國移動
  • 65.750
報章貼士
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.550
  • 目標︰$30.00
  • 00669 創科實業
  • 84.650
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 246.400
  • 目標︰$285.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/05/2023 10:05  【中概焦點】阿里巴巴確認去年年報獲美國證交會審查通過

16/05/2023 10:00  【聚焦數據】全國4月城鎮調查失業率5.2%，青年失業率回升

16/05/2023 10:00  【聚焦數據】首4月全國固定資產投資增幅回落至4.7%，遜預期

16/05/2023 10:00  【聚焦數據】內地4月社會消費品零售總額增18.4%，遜預期

16/05/2023 09:57  【香港要聞】消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業

16/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒５３億元，買騰訊沽建行

16/05/2023 08:18  【大行炒Ｄ乜】大摩升舜宇評級至增加權重，騰訊獲ＳＢＧ升至買入

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

16/05/2023 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒８３６１，兩個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市觀望騰訊阿里業績 京東上升動力視乎大市表現
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：美祭新華盛頓共識　在產業政策上向中國學習（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

贛鋒鋰業(01772)圖表現頂背馳　可於百天線約58元樓下買入
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

賺你錢vs替你賺錢
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

見證茶果嶺變遷！榮華冰室：60年簡樸如一，散發時代氣息！香港還需要一間老冰室
人氣文章

健康大晒

消委會｜30款成人紙尿片／紙尿褲／尿滲墊大比併！尿片得一款獲5星！近半數透氣度低！屈臣氏、Topvalu易回滲？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「港女是如何煉成的？」女兒對兩性關係天生觸覺敏銳，是好是壞？
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

與萬希泉創辦人沈慧林對談： 連甘比都秒速預訂的《美人魚》限量版陀飛輪腕錶！周星馳與萬希泉是如何聯繫起來？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚姻法則：日常保養、出問題立刻維修，你能用對車子的執著來看待婚姻嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
訓練記憶體之落雨跑：打風落雨雷暴警告都照跑？天氣不似預期跑馬拉松都可奪佳績！
人氣文章
朱古力瘤手術切除非一勞永逸！不持續服藥易復發！醫生：月經有這5個異常情況要小心
人氣文章
小心地滑！天雨路滑易跌倒，手掌撑地可能造成餐叉性骨折！長者跌親6個處理步驟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 12:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 12:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2023 12:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2023 12:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/05/2023
《午市前瞻》大市觀望騰訊阿里業績 京東上升動力視乎大市表現
人氣文章專訪16/05/2023
【專訪】陶冬：美祭新華盛頓共識　在產業政策上向中國學習（有片）
人氣文章財經熱話16/05/2023
贛鋒鋰業(01772)圖表現頂背馳　可於百天線約58元樓下買入
人氣文章大行報告16/05/2023
【大行炒D乜】德銀點評京東集團？瑞信點評京東健康？一click就知道
人氣文章國際動態16/05/2023
傳中國鋪路APEC峰會，拜登、習近平有望單獨會面
人氣文章國際動態16/05/2023
債限談判周二重啟，麥卡錫指「距達成結論為時尚早」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金