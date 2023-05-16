阿里年報獲美證交會審查通過 兼獲知名基金大舉增持 績前應如何部署？

阿里巴巴(09988)公布去年年報獲美國證券交易委員會(SEC)審查通過，加上市場憧憬阿里及騰訊(00700)本周公布的業績如同上周京東(09618)公布的業績一樣理想，另百度(09888)亦於今日(16日)收市後放榜，市場預測百度今年首季虧轉盈，中概科技股今日普遍造好。此外，阿里及京東獲知名基金大舉增持亦有助科技股投資氣氛，不知可否於績前買入騰訊及阿里呢？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

阿里確認去年年報獲SEC審查通過 自動駕駛業務併入菜鳥

阿里巴巴公布，收到SEC通知，在4月12日已完成了對其截至2022年3月底止年度的年報審查，當中包括SEC曾要求阿里披露開曼群島一間控股公司及在中國的可變利益實體相關資料，因為認為可能對投資者構成風險。

2021年底，SEC的公司融資監管部提出對包括阿里在內幾家在美國上市的中國上市公司進行年報審查。目前阿里、網易(09999)、百度、京東及百勝中國(09987)等作為首批接受審計底稿檢查的中概股，唯阿里發布了消息，但也刺激了資本市場的信心。



另外，《彭博》昨日報道，阿里電子商務部門將對旗下淘寶購物應用程式進行巨額投資，是對字節跳動旗下抖音等新興電商競爭對手的回應。淘寶天貓商務集團CEO戴珊表示，公司特別注意內容創作，把更多用戶引入自家平台，而且會替商家推出人工智能工具。阿里雲則表示，因業務調整，達摩院自動駕駛業務將轉入菜鳥集團，部分人將調到阿里其他業務，承認有人員優化，但否認報道指裁員70%。

市場料騰訊上季經調整純利增27% 阿里料增28%



騰訊明日(17日)收市後公布首季業績，券商普遍預計，內地遊戲版號發放正常化，期內騰訊遊戲流水復甦，但反映至入帳仍需時，而廣告商投放意願明顯恢復，且宏觀復甦帶動商業支付業務，近期企業微信和騰訊會議等核心產品亦加速商業化。據彭博數據，市場料騰訊首季經調整純利325億人民幣，按年增27.2%；收入為1456.26億人民幣，按年增7.5%；淨利潤343.99億人民幣，按年增46.5%。投資者將關注騰訊管理層最新營運策略、資本投資回報安排、AI大模型建設與業務發展等指引。



至於本周四(18日)公布業績的阿里，市場預測其截至3月底止第四季度，經調整純利介乎199.8億至480億人民幣，按年增長約0.9%至142%，中位數為253.8億人民幣，預計增長28.2%。收入預測介乎2024億至2182億人民幣，按年下跌0.8%至增長7%，中位數2092億人民幣，預計增長2.5%。投資者將關注阿里管理層給予行業復甦、分享同業競爭情況及最新營運策略指引，以及就集團3月底公布大型重組後未來分拆業務及提升股東回報的指引。

貝瑞首季重倉阿里京東 大摩指中美高層會晤利股市

值得一提，雖然其他避險基金對內地疫後解封及經濟重啟題材交易熱情降溫，但電影《大賣空》原型人物貝瑞(Michael Burry)的避險基金Scion Asset Management卻繼去年最後幾個月買入阿里和京東後，在今年第一季再大幅增持。披露文件顯示，他對京東持股量增逾兩倍，達25萬股，市值1100萬美元，佔Scion投資組合的11%；對阿里持股量增一倍，市值達1000萬美元。這兩大電商已成Scion持股市值最大股票，佔其投資組合20%。相反，其他同行忙著脫手，避險基金總計減持400萬股京東股票。彭博指，貝瑞押注最後能否成功，不僅要看這些內地企業能否恢復元氣，還取決於它們可否安然度過讓很多投資同行避之唯恐不及的中美關係。



摩根士丹利近日發表報告指，中美高層官員近日先後三次會晤，對於兩國會否恢復直接定期溝通仍然有待觀察，但相信消息對股市表現有利，未來建議投資者關注美國財長耶倫及國務卿布林肯的訪華行程，或進一步緩解投資者對兩國關係的擔憂。不過，目前要斷定中美局勢有所緩和仍然為時過早，但近期的會面的確是自今年2月下旬以來兩國之間的首次雙邊直接交流，若中美重新建立定期的直接溝通渠道，將有助對資本市場評估兩國政治形勢及為中國股票風險溢價適當定價。





黃瑋傑：恐市場只視科技股為短炒對象 炒業績不值博

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近日市場風格切換，之前先炒AI概念，跟著轉炒「中特估」概念，到最近「中特估」因升得急而出現回調，流出的資金部分選擇了股價較低殘的科技股，再加上有業績可炒作，令科技股稍為轉強。不過，上周公布業績的京東受業績刺激一度急升，但其後承托力麻麻，昨日(15日)更逆市下跌，反映市場在「中特估」回調，找不到其他主題炒作下，只視科技股為短炒對象。若看相對強弱指數(RSI)，騰訊仍未重上50，阿里也只升至55。

黃瑋傑續指，阿里昨日升穿20天線最高見86.5元，可於84元買入，82.5元止蝕，但水位不多，只可上望50天線87元。騰訊100天線約355元為較重要阻力位，如果突破20天線344元，可上望350至355元。但要留意，炒業績未必值博，如預期較好，但最後出來結果未如預期，會為股價帶來壓力，符合預期也未必再升。而因京東業績勝預期，市場會提升對騰訊及阿里的業績預期，要達到市場期望的難度也會提升，如已有錢賺，騰訊挨近350元可先行食胡。

中概科技股今日普遍造好，阿里收市升0.35%報85.75元；騰訊升1.11%報344.8元；京東升4.04%報146.8元；百度升2.81%報124.3元；網易升1.45%報139.5元；美團(03690)升0.81%報137.4元；嗶哩嗶哩(09626)升1.91%報149.1元，惟萬國數據(09698)跌1.79%報11元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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