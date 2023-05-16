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京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓

16/05/2023

　　京東對房地產開發業務的興趣越來越大。在「保障性租賃住房」的政策當下，京東今年初在北京花31億元(人民幣．下同)拿地後參與其中，要在亦莊總部旁建4000套員工公寓，宣稱租金僅為市場價的一半。


　　根據2022年的《北京市關於加快發展保障性租賃住房的實施方案》，對於企事業單位的自有土地，土地使用權人可自建或與其他有實力、信譽好的主體合作建設運營保障性租賃住房。據了解，今年初京東拿下項目地塊的主體為北京越新房地產開發有限公司，於2022年底才成立，不久就獲得了房地產開發企業二級資質，可以承擔該保租房項目的建造。

京東或將自主開發運營超60億的保租房項目

　　據內媒《界面新聞》根據該公司在天眼查搜索發現，京東企業不只有一家房地產開發公司，單與北京越新為同一法人代表的，還有一家上海京卓啟迪商業管理有限公司，與之關聯的還有北京聯茂方泰房地產開發有限公司。聯茂方泰曾拿過京東北京亦莊總部二期項目地塊，並主導開發，而上海京卓啟迪為今年卓越集團與京東合作成立，雙方在上海、南京落地了兩大商業綜合體，購物中心部分由該公司負責商業運營管理。

 

　　由此可見，在房地產項目開發、運營方面已經擁有經驗的京東，今後或將自主開發運營這個總投資超60億的保租房項目。經梳理發現，京東的房地產業務版圖並不止於此，這家電商大佬，這幾年還伸向了產業園、商業地產、住宅地產等多個領域。


　　在京東年報中，經營性現金流一欄的零售、物流和達達三個主要分部之外，京東還列出一個新業務板塊，包含開發物業的銷售收益，即京東開發的物流及其它地產項目在各種股權結構下出售所獲得的收益。

 

撰文：經濟通中國組



 

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