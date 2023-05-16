《神州經脈》4月經濟數據遜 青年失業率創新高 中國終止減美債

今日（16日）公布的4月各項經濟數據亮起復甦紅利或結束的警號，資本市場下行壓力漸大。A股經歷上日V型震盪後，今日再度破功，滬綜指早段一度轉跌但仍能穩住陣腳，但到下午跌幅突然加劇，科技股帶頭挫，教育、旅遊、保險及地產等板塊集體跳水。滬綜指全日走低約0.6%，報3290.99點，深成指軟0.71%，創業板指跌0.25%。交投續冷清，兩市全日成交8663億元（人民幣．下同），按日減7.7%，陸股通淨流出34億元，結束外資連續七日淨流入。

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今日新聞精選

1. 國家統計局公布，4月規模以上工業增加值同比增5.6%，大遜市場預期的增10.9%，不過仍為去年9月以來最高增長速度。4月社會消費品零售總額34910億元，同比增長18.4%，遜於預期的增21%，惟增幅創2021年3月以來最高。首4月全國固定資產投資增幅回落至4.7%，遜於預期的增5.5%。首4月商品房銷售面積37636萬平方米，同比下降0.4%，商品房銷售額39750億元，增長8.8%；全國房地產開發投資35514億元，同比下降6.2%。4月城鎮調查失業率5.2%，比上月下降0.1個百分點，其中16-24歲失業率為20.4%，較3月的19.6%回升，創有記錄以來最高水平。統計局認為，數據反映經濟延續恢復，但國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強，又強調當前價格低位運行是階段性，當前中國經濟不存在通縮、下階段也不會出現通縮。

2. 美國財政部數據顯示，中國於3月底持有價值8693億美元美國國債，較前一月增加205億美元，是中國自去年8月以來首度增持美國國債。

3. 美媒《華爾街日報》15日引述消息人士透露，中美元首或於11月單獨會談。報道分析，亞太經濟合作會議（APEC）峰會將於11月在三藩市舉行，可能成為再次舉行「習拜會」的契機，據傳中方正為此鋪路。相關中國官員表示，北京希望為國家主席習近平出席該會議，並與美國總統拜登舉行一次單獨的峰會鋪平道路。

4. 民航局公布，4月航空運輸市場穩健恢復，完成旅客運輸量5027.5萬人次，環比增長10%，同比增長537.9%，恢復至2019年同期的94.6%，其中國內航線旅客運輸規模超疫情前水平，較2019年同期增長3.4%。另民航局綜合司副司長孫文生透露，近期民航局正與中亞五國（哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、土庫曼）商簽共建「空中絲綢之路」諒解備忘錄，並計劃研究編制共建「空中絲綢之路」規劃綱要。

5. 2023新財富中國500富人榜16日公布，農夫山泉董事長鍾睒睒連續第三年奪冠，儘管其財富較去年微跌至4562億元，但仍遙遙領先第二名1000多億元。今日頭條創始人張一鳴以3105億元財富排第二；拼多多創始人黃崢以2603.6億元財富排第三。第四至十名分別是騰訊董事局主席馬化騰、寧德時代董事長曾毓群、阿里巴巴創始人馬雲、網易董事局主席丁磊、順豐控股創始人王衛、牧原股份董事長秦英林夫婦、美的集團創始人何享健家族。值得一提的是，造車新勢力的小鵬汽車創始人何小鵬、蔚來創始人李斌2023年財富同比減少了78%、65%。

6. 中國首筆以人民幣結算的進口液化天然氣交易16日在中海油廣東大鵬液化天然氣接收站完成接卸，標誌著中國在油氣貿易領域的跨境人民幣結算交易探索邁出實質性一步。這筆跨境人民幣交易是中海油與道達爾能源3月在上海石油天然氣交易中心達成。卸載的6.5萬噸液化天然氣，氣化處理後，將通過管道輸往發電廠、城市燃氣等用戶，為粵港澳大灣區天然氣穩定供應提供保障。

7. 內媒報道，大連萬達集團正在與境內銀行談判，希望讓部分銷售不太理想的項目延長貸款到期時間，但願意支付利息。另外，合景泰富日前公布，一筆本息約1.19億美元的票據逾期兌付，連帶8項優先票據亦發生違約事件。彭博分析師指，合景富泰的違約表明，大部分民營地產商未能從中國樓市整體復甦中受益，因受供應下降和需求走弱的雙重打擊，即使受低基數效應影響，今年大多數民營地產商的合約銷售仍可能出現雙位數跌幅。

8. 人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅低開後，跌幅一度擴大至6.9684，尾盤仍未能收復失地，最終收盤報6.9641，較上個交易日4時30分收盤價跌116點子，四連跌，且創3月10日以來逾2個月新低。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9506，較上個交易日升148點子，止兩連跌，脫離逾兩個月低點，上個交易日報6.9654。

撰文：經濟通中國組

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