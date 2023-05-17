【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元

美國財政部長耶倫警告，美國可能會在6月1日之前突破其債務上限，一旦違約，可能會引發經濟衰退，投資者繼續關注債務上限談判，比特幣(BTC)週二繼續小幅下行盤整，曾略低於27000美元。



雖然耶倫警告，假如美國突破債務上限，違約「可能導致經濟衰退」，但一些分析師認為，債務上限問題的解決方案可能會提振比特幣。加密貨幣基金管理公司BitBull Capital的首席執行官 Joe DiPasquale分析指，當前的宏觀經濟形勢，有利於增加加密貨幣的採用，隨著市場參與者尋求獲得財富，提高債務上限對風險資產來說也是個好兆頭。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27049.99元(美元．下同)，升0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1824.53元，升0.018%；艾達幣報0.3680元，跌0.08%；瑞波幣報0.4452元，升0.59%。



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