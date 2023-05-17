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熊麗萍：恒指陷整固　留意本周科企業績能否提供上升動力

17/05/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地4月三頭馬車數據均遜預期，連同首4個月全國房地產投資開發及青年失業率均表現參差，不免令市場憂慮內地經濟前景！如何解讀以上經濟數據？或反映內地經濟復甦速度未如理想？港股成交都漸見疲態，上日（16日）只錄得780多億元成交，甚至較月初北水暫停時更少！資金離棄港股原因何在？會否對整體資金流造成重大影響？幸社會消費品零售總額中的社會消費品零售按年增長18.4%，為多項經濟數據中較亮眼的一項，靠消費支撐到經濟的可行性有多大？消費股要重回疫前水平仍阻力重重？重磅科技股輪流派首季成績表，百度(09888)先打頭陣，首季收入增近一成，成功轉賺逾58億元，好過市場預期，帶動百度美股(BIDU)逆市升4%，港股跟升機會大？跟追有獲利空間嗎？騰訊(00700)今日亦會公布首季業績，各大行對其業績預期相對樂觀，績前值得部署嗎？早前宣布「一拆六」的阿里巴巴(09988)，績前同樣值博？另外，評級機構穆迪對中國地產業展望從「負面」調高至「穩定」，值得憧憬行業已見曙光？惟市場反應與評級機構唱反調，表現最差藍籌碧桂園(02007)大跌半成，反映市場信心仍不足？

 

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