金價跌穿2000美元金礦股下挫 紫金獲富瑞升目標可趁機吸？

投資者關注美國債務上限危機能否解決的同時，美國經濟持續表現強勁，市場押注減息可能延後，美元走強，加上4月中國黃金需求下滑，國際金價昨日(16日)逾兩星期以來首次跌穿2000美元，一眾金礦股今日(17日)下挫，連近日成功「染藍」的紫金礦業(02899)也跌逾1%。不過，金價始終有經濟擔憂、通脹高企及地緣政治緊張等多個因素支持，未必跌得太多，分析師普遍未致看得太淡，紫金最近更獲富瑞上調目標價，或可趁股價回調吸納。

(Shutterstock)

美或延後減息美匯指數上漲 紐約期金跌1.5%

美國零售銷售額、工業產值和房地產市場數據顯示，美國經濟持續表現強勁，美國是否應停止加息再陷爭論。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，如果有降低通脹必要性，他對進一步升息感到放心。其他聯儲局官員也在周一(15日)發表了鷹派評論，認為利率會維持在高點，甚至可能會更高。這些言論使市場押注減息可能延後，不利金價。

美匯指數昨於紐約尾盤小幅上漲0.16%至102.6，10年期公債殖利率也達兩周高點。紐約期金每盎司跌29.7美元或1.5%，收報1993美元，是自5月1日以來最低收市價。

人行連續6個月增黃金儲備 惟4月中國黃金需求下滑

雖然金價近日略為回落，但世界黃金協會5月10日報告表示，今年4月全球黃金ETF持倉增加15.2公噸，為連續第2個月增加；4月底全球黃金ETF總持倉為3459公噸，管理資產規模2208億美元。中國人民銀行數據則顯示，4月中國黃金儲備較前月增加8.09公噸，達到創新高的2076.47公噸，為連續6個月增加，累計增加128.15公噸。分析師認為，人行將持續提高黃金儲備以增強人民幣在國際間的信用。



不過，世界黃金協會中國市場資深分析師賈舒暢昨(16日)發表報告指，上海黃金交易所4月份黃金出庫量為120公噸，較前月減少37公噸。雖然今年「五一黃金周」中國金銀珠寶首飾的零售銷售額年增23%，旅遊及其他服務部門的收入也較去年同期明顯增長。不過，增長的動能未必能夠持續，來自上游黃金生產商的消息指，零售商節後補充庫存並不積極，因受金價上漲以及傳統淡季影響，經濟復甦遲緩也令市場的疑慮增加。

澳盛銀行料金價年底達2100美元 荷蘭銀行指上漲空間有限

另外，澳盛銀行(ANZ)商品策略師Daniel Hynes與Soni Kumari近日發表報告指，金價預期將介於每盎司1900至2100美元區間波動，全球經濟擔憂刺激黃金ETF的避險買盤支撐金價，但如果美國聯儲局的鷹派立場有所增強的話，金價也將遭受壓力。預估2023年底金價將達到每盎司2100美元，2024年底將達到每盎司2200美元。今年黃金ETF的投資需求預期將持續增強，因包括銀行危機、債務上限，以及經濟前景的不確定性等，都將提振黃金的避險需求，許多分析師都認為下半年美國經濟可能陷入衰退。此外，地緣政治局勢緊張也促使包括俄羅斯、中國、印度、土耳其以及許多新興市場央行持續提高其黃金儲備，也對黃金需求以及金價構成支撐。



荷蘭銀行(ABN AMRO)資深經濟學家Georgette Boele發表報告指，金價今年以來上漲10%，包括美元走弱、預期聯儲局加息周期即將結束、經濟擔憂、通脹高企，以及地緣政治局勢緊張等，都是推升金價的主要因素，不過金價的諸多利好因素都已反映，上漲動能逐漸消退，進一步上漲的空間將會受限。市場預期聯儲局可能在第三季開始減息，但該行認為減息時機應要接近年底才會來臨，一旦市場重新調整預期，金價可能受壓回落。不過，2024年金價表現將會更好，因屆時無論聯儲局、歐洲央行還是英倫銀行的貨幣政策都將有利金價。預估2023年平均金價為每盎司2000美元，2024年將達每盎司2200美元。





熊麗萍：紫金有機會重上13元 富瑞：升目標價至16.1元

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，金價近幾日稍為回落，但早前因美元下跌及通脹升溫，黃金曾發揮避險作用，另很多央行過去幾個月也不斷增持黃金，惟增持到一定數量未必持續。總之，近日金價下跌與需求及美元走勢有關，但相信紫金礦業仍有機會重上13元。

另值得一提，富瑞近日發表報告指，進入大宗商品需求旺季，但市場缺乏亮點，由於庫存仍然較高，同時利潤水平低，利用率持平甚至縮減。惟富瑞仍將紫金目標價由13.95元上調至16.1元，評級維持「買入」。此外，恒指公司上周五(12日)收市後公布季檢結果，紫金獲納入恒指成分股，中金發表報告指，季檢被動資金流對紫金影響正面，料其錄得被動資金流入需時約2.6天，被動資金買盤為1.41億美元。

金礦股今日全線向下，紫金跌1.19%報11.58元，招金礦業(01818)跌3.22%報11.42元，山東黃金(01787)跌1.14%報15.62元，中國黃金國際(02099)跌1.1%報35.95元，靈寶黃金(03330)跌1.81%報1.63元，SPDR金ETF(02840)跌0.89%報1450.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多