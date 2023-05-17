富途、老虎證券下架中國境內App，兩美股齊收挫

富途證券、老虎證券16日相繼發布公告稱，擬於本周起在中國境內應用商店下架各自的港美股證券交易App。兩家券商還一致強調，存量境內客戶的相關業務和服務並不會受到影響。不過，受消息影響，富途證券、老虎證券昨(16日)夜美股股價急挫，收市雙雙走低，富途收跌4%、老虎證券收瀉7%。有觀點認為，從之前停止新增內地客戶開戶，到此次下架境內應用商店App，中國跨境證券交易的監管問題似乎已收尾，後續應該不會有進一步的整改要求。



富途:存量境內客戶可交易，香港不受影響



富途證券公告，將於5月19日起，在中國境內在線應用程序商店中下架富途牛牛App。富途證券稱，此舉是為響應中證監規範跨境證券業務的行業整改要求，以推動業務全面符合境內監管精神。目前存量境內客戶仍可通過富途牛牛App進行交易，相關服務和業務均不受任何影響；香港及所有境外用戶下載和使用富途牛牛App也均不受任何影響。



老虎證券公告，將於5月18日在中國境內應用市場下架旗下App老虎國際，本次調整將不影響現有客戶對App的正常使用。對於新用戶，公司則已於2022年12月31日零點起不再受理中國境內用戶的開戶申請。未來公司將按照中國監管要求，繼續依法合規地服務好現有客戶。



富途轉戰東南亞，moomoo新增馬來西亞



富途同日宣布，新增馬來西亞作為東南亞新據點，旗下moomoo應用程式將進軍當地市場，以一站式市場資訊、投資者教育、互動社區等獨特功能搶佔市場份額，推動當地線上投資普及。集團又提到，近日已從馬來西亞證券監督委員會獲得了資本市場服務牌照的原則性批准。

撰文：經濟通中國組

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