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美國指控蘋果前工程師，涉嫌為中企竊取自動駕駛技術

17/05/2023

　　美國司法部指控，前蘋果工程師Weibao Wang(譯音:王偉寶)涉嫌為一家中國企業，竊取蘋果自動駕駛汽車(Apple Car)技術和數據，目前此人已逃往中國，是第3名被指控為中國竊取商業機密的前蘋果員工。


　　司法部指，美國已起訴王偉寶6項盜竊罪名。35歲的王偉寶2016年至2018年在蘋果公司擔任軟件工程師，在2017年接受一間從事開發自動駕駛汽車、中國企業在美國子公司的工作，從蘋果公司辭職前，大量竊取蘋果的敏感商業技術和源代碼，可用於開發和製造自動駕駛汽車。


　　美國執法部門在2018年搜查王偉寶在加州的寓所，發現大量被盜機密數據，王偉寶當日承諾不會潛逃後，同日登上前往中國廣州的航班。美國加州檢察官表示，王偉寶目前身在中國，若被引渡和定罪，每項罪名將面臨10年監禁。


　　蘋果在2014年開始從頭設計汽車和研發，但這項名為「泰坦項目」(Project Titan)的造車計劃進展得並不順利。去年12月的一份報告稱，蘋果已將推出汽車的時間延後到2026年。

 

撰文：經濟通中國組

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