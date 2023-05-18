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【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩

18/05/2023

　　美國債務上限談判仍在繼續，拜登總統表明，美國不會拖欠債務，加密貨幣則走勢平穩。


　　不過，Tether在美國時間周三宣布，它們正在將其儲備從政府債務轉向加密貨幣，因為它承諾使用其利潤的15%左右購買比特幣作為其穩定幣儲備；Circle表示，它們亦正在多元化支持其300億美元硬幣(USDC)的儲備，包括貝萊德管理的87億美元隔夜回購協議，以防範潛在的美國政府債務違約風險。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27375.41元，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1822.43元，升0.01%；艾達幣報0.3749元，跌0.16%；瑞波幣報0.4451元，跌0.76%。
　
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