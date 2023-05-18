內地雲服務商掀減價戰 惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？

內地雲服務商展開「價格戰」，繼阿里雲上月宣布史上最大規模降價後，騰訊雲、移動雲近日也宣布對部分雲產品降價，其中移動雲降幅最高達60%，昨日(17日)三大中資電訊股應聲急挫。不過，近期「中特估」(中國特色估值體系)概念股包括電訊股股價已回吐不少，加上近日三隻電訊股齊獲高盛上調目標價，指行業增長前景仍強勁，並料中移動(00941)今年派息增15%，又指移動雲減價只屬促銷活動，今日(18日)三隻股份回升，不知可否追入呢？

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騰訊雲降價最多達40% 移動雲降價60%惟屬限時活動

騰訊雲在本周二(16日)宣布對核心雲產品降價15%至40%，6月1日起生效，同時騰訊雲主機安全基礎版對全網中小企業免費開放。騰訊雲總裁邱躍鵬表示，在健康可持續戰略下，騰訊雲不斷打造核心產品的極致性價比，也將通過價格調整，進一步向用戶釋放技術紅利。移動雲同樣於周二宣布對部分產品線降價，降幅50%至60%，不過強調降價屬限時活動，5月17日起至31日可在移動雲微信公眾號領取相關優惠券，優惠券使用期限為90天。另一電訊商中電信(00728)最新回應稱，目前雲的價格體系沒有變化，沒有針對行業競爭的價格調整進行應對，至於短期內是否跟進，還需看未來市場反饋。

另阿里雲早於4月26日宣布核心產品價格全線下調15%至50%，存儲產品最高降幅達50%，5月7日生效。阿里巴巴集團董事會主席張勇當時表示，降價主要是希望將技術紅利更多回饋給客戶和夥伴，持續降低用雲成本，擴大雲的市場空間。

業界：主要目的是「以價換量」 只是短期搏鬥工具

業內人士分析稱，雲服務商紛紛降價，主要目的在於「以價換量」，擴大用戶基數和規模，目前雲服務市場很難一家獨大，競爭日趨激烈。另有報道指，大幅降價和開放核心產品的免費試用，將推動產業進一步從傳統IT向雲端運算轉移。內媒《每日經濟新聞》引述電訊雲業務相關人員稱，各廠商雲業務今次重啟價格戰，或因近期企業上雲需求較為旺盛；價格戰只是短期內搏鬥的利刃工具，而差異化和創新才是雲計算產業在成熟期取得成功的關鍵。

另有內媒引述業內人士表示，此番降價潮主要是受到市場不振、同質化嚴重、國有雲服務商崛起、雲服務企業技術提升等因素影響，另一方面，雲服務商的降價也將鋪墊未來AI大模型時代的雲服務市場競爭，以降價形式提前穩定、搶佔客戶。長遠來看，在給企業上雲用雲降低成本的同時，也會促進雲技術更快的升級，促進雲計算市場整體規模的快速成長。

新疆啟動5G異網漫遊試點 工信部：可推動行業高質量發展

此外，在工信部統籌組織協調下，中電信、中移動、中聯通(00762)、中國廣電昨日(17日)在安徽合肥舉行的世界電信和信息社會日大會上，聯合宣布在新疆正式啟動全球首個5G異網漫遊試商用。5G異網漫遊是指所屬運營商無5G網絡覆蓋時，用戶可接入其他運營商的5G網絡，繼續使用5G服務。在提供5G異網漫遊服務的區域，用戶使用支持5G異網漫遊功能的終端，不換卡、不換號，即可直接使用5G異網漫遊服務，毋須支付額外費用。5G異網漫遊可有效減少重複投資，加快5G網絡覆蓋，提升5G網絡整體效能和客戶服務感知。



目前四家基礎電訊商已先後完成實驗室測試、外場驗證和現網試點，驗證5G異網漫遊業務能力和商用可行性。工信部表示，這是貫徹落實中共二十大關於加快建設網絡強國決策部署的重要舉措，是推動行業高質量發展的紮實行動。

高盛：行業增長前景仍強勁 料中移動今年派息增15%



另值得留意，高盛近日發表研究報告指，首季電訊業維持穩定增長，電訊營運商服務收入按年增長6%至8%，盈利增長約10%，預計年內增長前景依然強勁。高盛更新三大中資電訊股的財務預測，並上調目標價，中移動目標價由69元升至75元，評級為「中性」；中聯通目標價由7.5元升至7.7元，中電信由5.1元升至5.5元，評級同為「買入」。



高盛又指，受惠於寬頻客戶增長勝預期，中移動固網收入有望較原先預期高，另因應管理層予2024、25年雲服務收入的最新指引，上調中移動未來兩年收入預測1%至2%，上調EBITDA預測2%至4%，上調盈利預測4%至8%，同時上調預測派息額，料2023年派息額可按年增15%至4.53元人民幣，2024及25年度派息再增至5.08元及5.54元人民幣。惟高盛指，中移動目標價潛在升幅不及另外兩家電訊股，從而令投資評級較低。

另高盛已向中移動核實，移動雲每兩星期會調整價格一次，5月17至31日的減價只屬促銷活動，而非永久降價，活動結束後價格會回復正常，公司亦重申維持今年移動雲收入800億元人民幣目標不變，故維持「中性」評級，目標價75元不變。高盛又指，比較過內地主要雲服務供應商的定價，發現電訊公司的定價總體上已經低於其他供應商。



林家亨：電訊股息高增長穩定 減價只短時間影響行業

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，雲服務屬一個「藍海」業務，就如整個新能源車市場都在升溫，早前只因競爭問題短暫減價，但4、5月市場已逐漸好轉，可見只會短時間影響行業。不過，中移動過去半年已遠遠跑贏大市，現就算由頂位70元回落10%至63元，對比半年前仍升了很多，惟集團始終是行業龍頭，且派息率很高，接近8、9厘，而買電訊股主要為收取高息，適合保守及年長人士，但不要期望64元買入後可升至94元，因現今手機普及，其高增長已於10多年前完結，未來只會穩定增長，每年若有10%增長已很好。

中移動半日升2.64%收報66.05元，成交11.25億元；中電信升2.95%報4.19元，成交1.36億元；中聯通升2.8%報6.24元，成交7241萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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