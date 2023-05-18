  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：人幣轉弱令恒指短期受壓　回落至19455點具值博率

18/05/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　近期人民幣（CNY）偏弱，離岸價上日（17日）更跌穿7算至年內新低6.9969，拖累港股挫逾400點。近期公布的內地經濟數據令市場失望，為加劇人民幣跌幅的主因？弱人民幣能否提升貿易競爭力？若內地經濟復甦進度未如理想，又會進一步拖累人民幣？騰訊(00700)首季多賺27%，當中本土遊戲收入連跌四季後回升，而海外遊戲收入則升逾25%，反映遊戲業務回暖，最壞時間已過？惟首季研發開支持續加大，正處於歷史新高之際，雲業務相關產品為爭奪市佔率而減價促銷，會否令騰訊承受更大財政壓力？正陷入價格戰漩渦的新能源車行業，未有新政出台前，市場信心仍難恢復？如何解讀最新市場數據？除了汽車行業存在減價壓力，中資電訊﹑電商股都正面對財政政策轉變。騰訊及中移動(00941)的雲端服務相繼減價，以減價戰汰弱留強﹑對行業而言是利還是弊？針對雲服務的紅海策略，對企業盈利有多大影響？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

人民幣

最新人民幣 / 港元

1.1175

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.400
  • 02318 中國平安
  • 56.450
  • 00941 中國移動
  • 66.200
  • 01842 植華集團
  • 0.280
股份推介
  • 09983 建業新生活
  • 2.860
  • 目標︰$2.88
  • 01415 高偉電子
  • 18.560
  • 目標︰$19.60
  • 09696 天齊鋰業
  • 57.800
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.190
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.040
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.400
  • 00941 中國移動
  • 66.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.350
  • 00388 香港交易所
  • 306.000
報章貼士
  • 09983 建業新生活
  • 2.860
  • 目標︰$2.88
  • 03898 時代電氣
  • 34.500
  • 目標︰$40.00
  • 01044 恒安國際
  • 36.350
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2023 10:14  《Ａ場新股》華虹半導體擬籌180億科創板上市，年內最大IPO

18/05/2023 09:23  恒指高開142點報19702，阿里升3.2%，百度漲2.8%

18/05/2023 09:22  《中概異動》騰訊微跌近0.5%，首季盈利按年升10%遜預期

18/05/2023 08:49  【聚焦人幣】人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間

18/05/2023 07:50  《國金頭條》料華府打破債限僵局，樂觀情緒推高道指逾400點

18/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

18/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】三行輕微調高騰訊目標價，麥格理跟進內銀股

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

18/05/2023 09:49  《財資快訊》美電跌報７﹒８２５１，隔夜至九個月拆息全線微升

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【ＡＩ熱潮】騰訊總裁呼籲中國當局監管人工智能領域
人氣文章

新聞>市場動向

順豐同城獲納入MSCI中國小型股指數 連日在150天線橫行整固可博反彈?
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】三行輕微調高騰訊目標價　麥格理跟進內銀股
品味生活
生活
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

Rosewood藏優雅版「茶餐廳」？試食全新海鮮生蠔Brunch！估唔到有超正椒鹽魷魚鬚、楊枝甘露
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】共和黨漫天開價　債限談判添迷離
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

木星在金牛座有甚麼啟示？努力耕耘必有所成！如何令財富有進帳、事業有發展？
DIVA CHANNEL
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

輕易駕馭各種風格的傳奇女神：從電影《甜姐兒》、《珠光寶氣》，細數柯德莉·夏萍的5個經典造型
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典 | 估佢唔到咁好！家常保健上品杞子：補腎益精、養肝明目、潤肺止咳！點食法最有益？即睇4款中醫推介食療
人氣文章
前列腺癌新症升幅達238%！一旦轉移，存活中位數僅3年！新藥可減緩惡化
人氣文章
枴杖都有GPS、跌倒偵測功能？樂齡科技體現人性人情味，「High Tech, High Touch」助長者活得安心安樂
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 11:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 11:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 11:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2023 11:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事18/05/2023
【ＡＩ熱潮】騰訊總裁呼籲中國當局監管人工智能領域
人氣文章市場動向18/05/2023
順豐同城獲納入MSCI中國小型股指數 連日在150天線橫行整固可博反彈?
人氣文章國際動態18/05/2023
美財政部持有現金不到千億美元，拜登下周繼續談債限
人氣文章大行報告18/05/2023
【大行炒D乜】三行輕微調高騰訊目標價　麥格理跟進內銀股
人氣文章開市Good Morning18/05/2023
林家亨：人幣轉弱令恒指短期受壓　回落至19455點具值博率
人氣文章財經熱話18/05/2023
【騰訊業績】騰訊首季盈利按年升10%，經調整盈利升27%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金