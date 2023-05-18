《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署

恒生指數半日收報19777，升217點或1.11%，主板成交570.07億元。恒生中國企業指數報6730，升93點或1.41%。恒生科技指數報3936，升66點或1.73%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及中國移動(00941)；騰訊控股收報338.8元，跌4元或1.17%，成交76.83億元；阿里巴巴-SW收報88元，升2.55元或2.98%，成交38.37億元；中國移動收報66.05元，升1.7元或2.64%，成交11.25億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國移動。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報133.6元，升0.6元或0.45%，成交10.72億元。

(騰訊遊戲網頁截圖)

葉尚志：穿19500機會大



隔晚道指反彈超過400點，今天港股高開142點後有資金回流中特估概念股，支撐恒指上午最多升超過300點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指橫行多時，於19500至20200區間上落已維持近約三星期。他解釋，市場正觀望多項因素，包括外圍的美債上限談判，以及內地經濟復甦進度，市場正觀望相關因素的發展。



但葉尚志傾向審慎，預期恒指有較大機會跌穿19500，以更大幅度的橫行區間計算，恒指已於19000至21000橫行近兩個月，跌穿19500後的下一個支持位將在19000。



後續宜關注海外遊戲及金融業務



騰訊公布首季業績，經調整純利為325.38億人民幣，按年增27.4%遜預期。期內網絡廣告業務收入20.96億人民幣，按年升17%，但按跌15%。葉尚志整體上滿意騰訊業績，雖然廣告業務收入按季收窄，但他更著重騰訊三大業務發展的平衡。他指，金融科技及企業服務收入維持佔總收入的32%，反映騰訊積極擺脫對遊戲業務的依賴。



葉尚志提到，今日騰訊上午早段受壓主要受市況拖累，故雖然業績向好，但部署上仍可稍作觀察，330元的值博空間會更大。



他又提到，騰訊於內地的遊戲市場業務已具較高基數，增長空間很難擴大，相對之下，海外遊戲業務較為值得關注。另外，金融服務方面亦可以留意，葉尚志關注商用小程序發將有利加強此一業務收入。

騰訊首季盈利增長10%遜預期，股價今早低開低走。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多