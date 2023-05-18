  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間

18/05/2023

　　周三(17日)人民幣中間價調弱至6.9748元，與市場預測均值保持一致，其後在岸、離岸人民幣兌美元匯率日內相繼跌穿「7」。官媒引述專家表示，人民幣不存在大幅貶值空間。


　　據《證券時報》報道，中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，無論是從經濟基本面看還是貨幣政策周期看，人民幣匯率都不具備持續回調的基礎。此次匯率短期波動更多是受避險情緒影響。雖然美國面臨經濟下行、債務問題懸而未決等難題，但美元在避險需求推動下不降反升，對人民幣匯率造成短期擾動，人民幣匯率的回調更多是短期現象。


　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，美國經濟下行壓力進一步加大，後期美元指數持續上升的可能性不大。在今年海外經濟下行，國內經濟持續復甦前景下，人民幣不存在大幅貶值空間。


　　內地《經濟日報》認為，中國國際收支自主平衡，外匯儲備規模繼續穩居全球第一，良好的基本面對人民幣匯率形成有力支撐。該報引述中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，可能在更長遠的將來，即危機之後，美聯儲重回貨幣寬鬆，如果中國經濟增速能繼續在全球保持領先地位，就可能重現資本回流，人民幣匯率會更加強勢。

法興:人民幣年底最淡跌至7.3，市場情緒淡定

　　另外，據外電引述分析人士預計，人民幣短期內仍有進一步小幅走弱的空間，市場和監管層當前都繼續保持冷靜。


　　三位在岸人民幣交易員稱，7元附近客盤結匯和自營美元多頭止盈均有增加，而在購匯方面能源進口相關的購匯需求也有出現，日內供求在該價位附近仍顯均衡，且跌穿7元前後市場均未出現單邊流動性缺失的情形。


　　法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong研究報告稱，中美貨幣政策差異擴大，中國經濟復甦也未給人民幣帶來有利影響，這些都為人民幣走弱提供了完美的理由。將二季度末人民幣預測調降至7.10元，今年末和明年一季度預測均調降至7.30元，同時表示人民幣即便繼續貶值，幅度也料保持溫和，因為市場已經開始展望聯儲局在明年初降息。

野村:人民銀行擔心的價位更可能在7.3

　　野村表示，人民幣可能進一步跌向7.3元。在離岸人民幣跌破7元後，推薦做多美元/離岸人民幣，目標於7月中旬時盈利達到4%，人民銀行擔心的價位可能不在7元，而更可能在7.3左右。
　　法國巴黎銀行大中華外匯和利率策略主管王菊也表示離岸人民幣仍有進一步下跌空間，預計跌至7.15-7.20元附近時可獲支撐。她指出，包括中國政策寬鬆風險和出口趨弱，以及美元趨勢不明、人民幣負息差和季節性分紅購匯等因素都將拖累人民幣走弱。

 

撰文：經濟通中國組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

人民幣

最新人民幣 / 港元

1.1163

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 338.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 02318 中國平安
  • 56.600
  • 00941 中國移動
  • 66.050
  • 01842 植華集團
  • 0.243
股份推介
  • 09983 建業新生活
  • 2.860
  • 目標︰$2.88
  • 01415 高偉電子
  • 18.600
  • 目標︰$19.60
  • 09696 天齊鋰業
  • 58.000
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.190
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.040
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 338.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.000
  • 00941 中國移動
  • 66.050
  • 00005 滙豐控股
  • 59.400
  • 00388 香港交易所
  • 305.600
報章貼士
  • 09983 建業新生活
  • 2.860
  • 目標︰$2.88
  • 03898 時代電氣
  • 34.600
  • 目標︰$40.00
  • 01044 恒安國際
  • 36.050
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2023 11:34  李家超:政府打破土地供應樽頸，推動大量土地供應如交椅洲人工島

18/05/2023 10:14  《Ａ場新股》華虹半導體擬籌180億科創板上市，年內最大IPO

18/05/2023 09:23  恒指高開142點報19702，阿里升3.2%，百度漲2.8%

18/05/2023 09:22  《中概異動》騰訊微跌近0.5%，首季盈利按年升10%遜預期

18/05/2023 08:49  【聚焦人幣】人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間

18/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

18/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】三行輕微調高騰訊目標價，麥格理跟進內銀股

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

18/05/2023 11:54  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，隔夜拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地雲服務商掀減價戰　惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署
人氣文章

新聞>中國故事

人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間
品味生活
生活
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

成功唔一定要靠父幹！成為百萬富翁要有甚麼條件？原來冇想像中咁難！
人氣文章

娛樂情報

內地帶貨驚變凸腩大媽 葉璇修身與關智斌談情
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐｜點解要返工？老闆、員工互相不滿離不開2個原因！多勞多得肯定唔work？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

為媽媽送上驚喜！6大精緻母親節蛋糕推介：鮮花打卡系列、純素黑白配主題、玩味十足盆栽造型，盡顯甜蜜愛意！
人氣文章

Fashion

YSL、Goyard、Balenciaga大容量手袋之選，既Fashion 又 Function！
人氣文章

Fashion

產量大減！愈見珍貴！專家教揀日本Akoya珍珠！大小、光滑，還要看顏色、光澤！一個簡單方法揀出小燈泡
健康好人生 Health Channel
人氣文章
非入侵性大腸癌篩查：可測腺瘤性瘜肉！靈敏度高兼可預測後發風險，檢測方便！
人氣文章
煩惱事十常八九！切切切有助減壓！夏日清心安神素食譜：絲炒合百！
人氣文章
小心地滑！天雨路滑易跌倒，手掌撑地可能造成餐叉性骨折！長者跌親6個處理步驟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 13:02
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 13:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 13:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2023 12:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/05/2023
內地雲服務商掀減價戰　惟電訊三寶齊獲高盛升目標唔怕買？
人氣文章財經熱話18/05/2023
《午市前瞻》恒指後市料偏淡 騰訊季績合格宜330元部署
人氣文章中國故事18/05/2023
人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間
人氣文章中國故事18/05/2023
【ＡＩ熱潮】騰訊總裁呼籲中國當局監管人工智能領域
人氣文章市場動向18/05/2023
順豐同城獲納入MSCI中國小型股指數 連日在150天線橫行整固可博反彈?
人氣文章國際動態18/05/2023
美財政部持有現金不到千億美元，拜登下周繼續談債限
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金