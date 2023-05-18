騰訊季績符預期 大行齊唱好卻曾逆市急挫 應如何部署？

「股王」騰訊(00700)昨日(17日)收市後公布業績，今年首季各項業務全面恢復增長，經調整純利按年增27%符預期，收入升11%勝預期，惟騰訊之前早已「升定先」等業績公布，今日(18日)即見回吐，逆市最多跌近4%，縱使績後獲大行齊唱好，亦未能倒升收市，往後應如何部署呢？

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

首季純利收入均按年升約一成 經調整純利升27%

騰訊首季純利258.38億人民幣，按年升10.36%，遜預期的343.99億人民幣。非國際財務報告準則下純利為325.38億人民幣，按年增27.4%，符預期的325億人民幣。收入1499.86億人民幣，升10.71%，好過預期的1456.26億人民幣。

集團首季增值服務業務收入按年增9%至793億人民幣，其中本土市場遊戲收入增6%至351億人民幣；國際市場遊戲收入增25%至132億人民幣，排除匯率波動影響後，增幅為18%；社交網絡收入增6%至310億人民幣。網絡廣告業務收入增17%至210億人民幣；金融科技及企業服務業務收入增14%至487億人民幣。另外，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為13.19億，按年增約2%；收費增值服務註冊帳戶數為2.26億，按年跌5%。

騰訊：政府支持AI發展 大力投入建設AI能力及雲基礎設施

騰訊指，正大力投入建設人工智能(AI)的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工智能將會成為其業務發展的倍增器。總裁劉熾平又表示，監管環境繼續向規範化方向發展，政府支持數字經濟和產業的健康發展，總體立場是支持AI發展，但這個行業必須受到監管。騰訊首席戰略官James Mitchell則稱，本輪騰訊雲價格調整對公司收入的百分比影響在幾個基點範圍內，而雲業務收入只佔公司總收入的個位數。

另集團指，視頻號的使用量持續增長，吸引了新的廣告主及現有廣告主的新增預算。而因持續致力於實施未成年人保護計劃，故今年首季未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。

花旗：業績穩固目標價升至506元 富瑞：個別業務收入勝預期

花旗發表報告指，騰訊首季業績穩固且勝預期，其中總收入按年升11%至1500億人民幣，較該行及市場預期分別高出3.8%及3%，而非通用會計準則營運利潤按年升32%至482億人民幣，較該行預期高21%，非通用會計準則純利升27%至325.4億元人民幣，勝於該行預期的320億人民幣。管理層對於次季或下半年主要業務線的基礎實力有信心，並對AI基礎模型能加速增長機會持樂觀態度。對騰訊今年至2025年各年淨利潤預測分別降0.8%、升0.3%及升0.4%，同時將目標價由503元微升至506元，維持「買入」評級。

富瑞指，騰訊首季收入勝預期，主要受網絡遊戲和金融科技及企業服務收入勝預期推動，線上廣告收入則符合預期，非國際財務報告準則的營業利潤和盈利同勝該行預期。騰訊管理層強調在內容升級支持下，產品具有長久發展空間，同時部分廣告業務能受惠消費復甦，商業支付則視乎重新開放進程，富瑞重申「買入」評級，目標價由465元升至470元。

摩通：盈利前景正面升目標價至440元 高盛：料利潤持續改善

摩通指，對騰訊未來的盈利前景感更為正面，關鍵的驚喜是集團的利潤結構繼續改善，收入組合健康地轉型，及成本持續優化。騰訊首季經調整經營盈利較該行預期高約19%，經調整每股盈利增速由上季的19%加快至今年首季的28%，同時預期今年全年將進一步擴大至30%。而在本地和國際遊戲市場強勢下，首季網絡遊戲收入按年增長11%，預期該趨勢將會延續，目標價由430元上調至440元，評級「增持」。

高盛指，騰訊遊戲業務具韌性，廣告業務復甦進一步推動利潤加快增長。集團今年首季經營溢利勝預期，收入重拾雙位數字按年增長，續看好其2023年全年利潤能力及利潤按年持續改善，料全年純利按年升31%，同期收入增13%。此外，預期集團遊戲收入復甦前景改善，全年相關收入料獲推升逾10%；視頻號等加快發展令廣告收入逐步加快，而騰訊雲受近期減價影響可控，予「買入」評級，目標價443元。招銀國際亦因應騰訊高毛利遊戲業務增長好於預期，以及嚴格的運營費用控制，維持「買入」評級，目標價455元。另建銀國際將騰訊目標價由423元升至433元，麥格理由496元降至491元，同維持「跑贏大市」評級。

林家亨：業績合格惟受制大股東沽貨 溫傑：早已升定等業績



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指騰訊首季業績合格，營收只增長10%，但經調整純利升了27%，盈利增幅遠大於營收表示實質業務表現好。其中遊戲業務增長算不錯，不要忘記內地去年仍處疫情期間，民眾玩遊戲時間較多，但到了今年首季差不多已完全通關，但騰訊遊戲收入仍有增長。至於騰訊雲、阿里雲及移動雲近日齊減價，只為確保市佔率不被別人搶走，其實雲業務會長時間增長，不需賤價搶客。不過，業務向好不代表其他因素也利好，始終其南非大股東待股價升至某水平就沽貨，因其母公司其他投資及業務去年都有虧損，本身股價也處弱勢，唯獨騰訊賺大錢，沽貨也無可厚非，所得的錢會用來回購自己股票。因此，騰訊就算業績好有人買貨，也不可能比大股東沽貨多，而大股東仍持有25.95%股權，若每日只沽些少仍有排沽。

另凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《hot talk 1點鐘》節目指，騰訊首季收入符預期，但純利遜預期，代表支出比預期多，但經調整純利升27%亦符預期，可見有部分支出屬一次性。不過，市場之前已預期騰訊業績好。隨著遊戲版號重批及限制未成年人打機措施於去年落實，本土遊戲收入應會回升，網絡廣告去年第四季亦已見亮麗增長，而金融科技及企業服務中的雲業務因中電信(00728)等公家雲加入競爭本就難寄厚望，至於支付服務因疫情後復常亦早料收入會回升。事實上，騰訊績前已由320多元升至340多元，業績只符合預期難刺激股價再升，至於逆市下跌不排除有人認為再沒有新的憧憬，且時近周六日假期，而美債務上限問題尚未解決，不如先沽貨獲利。

騰訊今日收市跌0.88%報339.8元，最多跌3.91%至329.4元，成交115.59億元。其他科技股普遍隨大市上升，今日稍後公布業績的阿里(09988)升2.69%報87.75元，京東(09618)升0.28%報144元，百度(09888)升1.45%報125.6元，美團(03690)升0.38%報133.5元，網易(09999)升2.35%報139.4元，小米(01810)升1.29%報10.98元，嗶哩嗶哩(09626)升3.53%報146.6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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