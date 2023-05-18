【FOCUS】中亞峰會揭幕 「一路向西」有玄機

G7峰會周五(19日)廣島開鑼前一天，在古絲綢之路東方起點的西安，中國-中亞峰會周四(18日)先聲奪人揭幕。時值「意大利擬退團一帶一路」躋身G7應對中國議題之一，繼中國最高層去年9月疫情後首次外訪選擇中亞後，中國2023年「首場主場外交」再次聚焦中亞，到底有何玄機？





石油、天然氣、鈾資源豐富



7900萬人口，略超河北；3970億美元GDP，不及重慶－－就是這樣不起眼的中亞，卻是全球經濟增長最快的地區，5個組成成員－－哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦，個個「大隱隱於市」。



其中，哈薩克斯坦是全球最大鈾生產國，預計未來十年躋身全球前十大石油出口國；塔吉克斯坦佔全球水能近5%；土庫曼斯坦雄踞全球前五大天然氣資源國；烏茲別克斯坦是全球第二大棉花出口國。



除了資源，有世界最大連片陸地之稱的中亞，位處歐亞大陸核心，東接中國新疆，西臨里海，南邊是伊朗和阿富汗，北邊與俄羅斯為鄰。2011年首發的中歐班列，為現時世界最長的貨運鐵路線，途經的哈薩克斯坦正正是中亞腹地。





預告簽署多項重要政治文件





中亞對中國的戰略意義，從中國最高層2013年9月首次提出「絲綢之路經濟帶」倡議，以及去年9月疫情後首次出訪，均選擇其面積最大國家的哈薩克斯坦，可見一斑。今次峰會標誌中國-中亞合作步入新時代，預告簽署「多項重要政治文件」，將涉及經貿、投資、互聯互通等多個領域。



其中一大看點勢是能源合作，哈薩克斯坦能源部長周二就透露，正討論建設一條貫穿俄羅斯-哈薩克-中國的新的天然氣管道。倘若最終定論，將是繼中亞天然氣管道A/B/C線(土庫曼-烏茲別克-哈薩克-新疆)、D線（尚未完工）後，又一條來自中亞的能源大動脈。



此外，雙方還預計宣布新的免簽便利及促進貿易措施。鑑於中海油周二剛剛從阿聯酋接收首筆以人民幣結算的6.5萬噸液化天然氣，中國與中亞的貿易未來人民幣結算再添憧憬。





「強盛之時無不掩有西北」







再講深一層，如同百年前清政府的「海防 VS 塞防」之爭，時任軍機大臣左宗棠雖認為「二者並重」，但就強調「中國的山川形勝，皆起自西北，棄西部即棄中國」、「中國強盛之時，無不掩有西北」，相比經濟發達的東部地區，西部亦正被愈來愈多人視作穩定和突圍的重心。



看看中國去年天然氣、原油進口對外依存度分別高達40.2%、71.2%，在海上(經馬六甲)、東北（俄羅斯)、西南(緬甸)之外，鞏固西北方向的能源通道，或正正是中亞的最大戰略意義所在。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多