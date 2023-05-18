《京城近觀》再訪雄安

距離雄安新區正式成立6年，國家主席習近平近日第三次到雄安新區考察。雄安新區被稱為千年大計，比肩深圳和浦東，如今建設進度如何？記者亦緊隨腳步，再次來到雄安新區實地考察一番。

雄安新區的回遷社區已建成，街道整齊、兩旁大樹林立，一切井然有序。



基建建成待用 雄安郊野公園成新晉人氣景點



兩年前邊通車邊建設的雄安站基本已經建設完成，大部分地面和地下商業均空置待用，僅少數商戶入駐。高鐵站前的公園有不少本地居民前來遛狗和騎車，乘客稀稀落落，往來經過多是附近居民和車站工作人員。

雄安高鐵站包括地下商業部分已經全部建成，但還沒正式投入使用。



安置回遷5000多民眾的社區已經建成，兩三年前工地熱火朝天開工、工程車堵塞街道的熱鬧情景不再，取而代之的是設計劃一的小區樓房、整齊的街道、林立的大樹，一切都顯得簇新整潔有序，但有點冷冷清清，大多是年邁的回遷老人。公交車偶爾穿梭來往，新建成的公交車站很少人在等車，包括高鐵站旁的公交站，全新的公交站既沒有班車路線圖，也沒有乘客，處於建成待用的狀態。

設計劃一的小區樓房，已有居民遷入。



記者還來到了雄安郊野公園。相對社區的冷清，雄安郊野公園可算是雄安新區的新晉人氣景點。公園2020年開始建設，去年4月正式運營，適逢疫情最嚴重的時候，並未引起太多的關注。如今公園門外停泊著多輛旅遊大巴，不少遊客專門前來遊玩。雄安郊野公園面積比北京的人氣跑步公園奧森還要大2.5倍，公園以河北省地市級行政區劃為單元，石家莊、保定等14個地級市及雄安，各以自己區劃的特色建一個展園，共14個展園，展現「城在林中，人在景中」的意趣，並設有緩跑徑、運動設施、小朋友的遊樂場等等。



公園美則美矣，不過，跟北京的公園禁車不同，雄安郊野公園私家車可以駛入，園區內私家車不僅亂駛入行人道和緩跑徑，隨意亂停的私家車和部分行人道都佔滿，甚至壓上草坪，讓人感到大煞風景。

雄安郊野公園成新晉人氣景點，公園門外有不少旅遊大巴接外地遊客前來。

雄安郊野公園裡很多私家車停滿行人通道和跑道，甚至壓上草坪，大煞風景。



推動央企轉移 不能邊疏解邊新增



雄安新區由習近平親自謀劃和決策。6年來，他共去了雄安3次。2017年2月，習近平第一次到河北省安新縣考察，一個多月後，雄安新區設立消息正式「官宣」。2019年1月，習近平再赴雄安。當年5月，《河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃》與《河北雄安新區起步區控制性規劃》發布。三年疫情期間，雄安新區的建設並未停下，最重大的工程之一:京雄城際鐵路在2020年底全線開通運營，雄安站投入使用。



習近平這次考察的一大重點，是推動央企轉移。習近平指出，要扎實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第二批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。

雄安高鐵站前正在建設得如火如荼的中交未來科創城。



央企總部熱愛「扎堆」北京，四大國有銀行和三大運營商的總部都在北京。國資委直屬98家央企總部分布城市中，北京有69家，佔比7成。雄安新區設立6年，傳聞過不少央企總部要離京的名單，但都是雷聲大，雨點小。



《新華社》早前發文，「雄安新區功能定位，首先是疏解北京非首都功能的集中承載地，這是建設雄安新區的初心和使命。」文章還披露了習近平在考察時的細節，習近平稱:「不能憑自身好惡，需要搬就得搬。不能搞『紙面疏解、變相回流』，名義上疏解，結果回去了。更不能通過在京設立二級單位等方式邊疏解邊新增。」



雄安已有4家央企總部、3家醫院、4所高校



北京早已明確戰略定位，首都核心功能是指全國「政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心」，非首都功能指與「四個中心」不相符的城市功能，都要疏解出京。



目前雄安新區已有4家國資委直屬的央企總部，是繼北京和上海之後央企總部第三多的城巿，包括中國星網、中國中化、中國華能和中礦集團。不過仔細一看，中國星網和中國中化都是2021年新組建成立的國企，中礦集團則是去年組建成立，只有中國華能是原總部位於建國門大街，作為能源類央企，真正率先被疏解出京。



在引進北京教育、醫療等優質資源方面，去年終於明確，3所醫院要落地雄安新區，包括北京協和醫院和北京大學醫院，今年內將開工建設。另外雄安宣武醫院，預計年內建成交付。高校則有4所，包括北京科技大學、北京林業大學、北京交通大學和中國地質大學（北京）。



習近平指出：「雄安新區建設是千年大計，要久久為功，既不能心浮氣躁，也不能等靠要，必須踏實努力、艱苦努力。」



截至2022年末，北京常住人口為2184.3萬人，比2016年北京常住人口的最高峰2195.4萬人略降10萬人左右。龐大的人口帶來了一系列的「大城巿病」，如交通堵塞、房價瘋漲、資源緊張……雄安這座沒有「大城巿病」的「未來之城」，是否真能建成一座新時代高質量發展的樣板城市，拭目以待。

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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