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【虛幣世界】市場關注債限談判，比特幣跌穿27000美元

19/05/2023

　　比特幣持續下挫，並失守27000美元關口，投資者繼續權衡華盛頓正在進行的債務上限談判和最新的監管舉措。外匯做市商Oanda高級市場分析師愛德華·莫亞 (Edward Moya) 分析指，由於投資者等待監管的明確性，以及華爾街認為用嚴厲監管將很快出現，比特幣徘徊在近期低點附近，這個令人沮喪的交易區間讓許多投資者望而卻步，如果加密貨幣基本面不能很快改善，下行壓力將會持續。


　　根據Coinglass數據，在過去四個小時內，超過2000萬美元比特幣期貨被清算，其中87%是多頭頭寸，或押注價格上漲。按市值計算的第二大加密貨幣以太幣(ETH)也遵循類似趨勢，周四下午下跌1.6%至1795美元左右交易，衡量加密市場整體表現的CoinDesk市場指數(CMI)周四下跌2.2%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26859.99元，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1804.2元，升0.20%；艾達幣報0.3722元，升0.24%；瑞波幣報0.4622元，升0.54%。
　
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