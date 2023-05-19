伍禮賢：料港股下周續欠上升動力 下級支持18820點

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

港股上日（18日）雖反彈逾百點，惟一直未能重上兩萬點大關，成交續弱未達千億門欖，大市氣氛要好轉仍欠甚麼催化劑？重磅科技股業績周以阿里巴巴(09988)壓軸登場，上季經調整純利近274億元人民幣，並另將派阿里雲作股息分拆上市，菜鳥及盒馬亦部署IPO。純利雖勝預期及分拆業務獨立上市有進展，惟阿里巴巴(BABA)隔晚美股表現強差人意，收市大挫逾半成，反映市場對分拆業務信心不足？分項收入跌幅亦為另一大隱憂？港股阿里勢跟跌？另外會比較各科技股業績，找出最有價值的科技股之選！繼「中特估」後，市場再興起新一投資概念「金特估」，現時金融國企的估值處於甚麼水平？「金特估」現存多大重估空間？Kenny亦會分析內銀讓利問題及政策對行業的影響。

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