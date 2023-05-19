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人仔穿7創近半年低　內銀內險內房下挫航空股獨強　邊個板塊可吼？

19/05/2023

　　近期人民幣受內地經濟數據差及美元走強等影響，再度走弱跌穿7算，創近半年低，但官方連日為其護航，指不存在較大貶值空間，亦有分析指未來幾個月將小幅升值。今日(19日)一眾擁大量人幣資產或美元債務的股份包括中資金融股、航空股及內房股表現各異，其中航空股持續受4月運營數據亮麗支持，逆市造好，中資金融股及內房股則普遍下跌，不知當中哪個板塊股份可趁機吸納呢？

 

(資料圖片)

 

美元三連漲創7周高　人幣中間價再跌389點三連貶

 

　　人民幣兌一美元即期匯率昨日(18日)跌穿7關，盤中更一度低見7.0490，逼近7.05關，收盤仍大跌309點子，報7.0294，六連跌，刷自去年12月2日以來逾5個半月新低。人民幣中間價今日跟隨穿7，報7.0356，較上個交易日大跌389點子，三連貶，同刷自去年12月5日以來逾5個半月新低。

 

　　人民幣轉弱主要受累中國4月多項經濟數據遜預期，復甦動力成疑，動搖大行對今年中國GDP增長的高預期。此外，日本正值舉行七國集團 (G7)峰會，市場觀望有否針對中國的措施，英國首相辛偉誠前往日本時已表示，考慮加強出口管制和限制英國企業在中國的投資。另外，美國穩健的經濟數據進一步削弱聯儲局減息機會，加上華府債限談判取得進展，參眾兩院計劃在6月1日前投票表決，市場樂觀其成，美元連續第3天上漲，美匯指數昨升0.65%至103.55點，創7周新高。

 

官媒料人幣匯率保持基本穩定　滙豐料可重回6.7至6.8區間


　　不過，官媒繼續放話指人民幣匯率保持基本穩定。據《中國證券報》引述分析師稱，近期的人民幣匯率貶值幅度在可控範圍內，並沒有脫離年初以來的運行區間，未來有望在合理均衡水平上保持基本穩定。中國銀行研究院高級研究員王有鑫分析，從外部形勢看，美國聯儲局加息步伐放緩，中國經濟面臨的外部制約有所減弱。從內部環境看，國內經濟穩定恢復，在全球貿易疲軟背景下，中國貿易維持較好表現，跨境資本持續流入。在此背景下，人民幣匯率不具備持續回調的基礎。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，後期人民幣匯率走勢將重回基本面主導格局，而在今年海外經濟下行、國內經濟持續復甦背景下，人民幣匯率不存在較大貶值空間。

 

　　滙豐銀行環球研究首席亞洲經濟學家兼亞洲聯席主管范力民(Frederick Neumann)亦表示，市場毋須過度擔憂近期人民幣對美元匯率再度破7。一方面美國債務上限等問題給全球金融市場帶來的不確定性和避險情緒，令投資者更傾向於持有美元，推動美元走強，另一方面，中國4月份的經濟數據顯示復甦基礎仍待鞏固。隨著債務上限問題得到解決和中國經濟進一步復甦，人民幣對美元匯率在接下來幾個月內仍將小幅升值，預計可以回到6.7至6.8區間。

 

內地航空公司4月運營數據亮麗　首創證券：盈利修復可期

 

　　值得一提，近日多家內地航空公司發布4月主要經營數據，在去年低基數基礎上，疊加「五一」假期效應，航空公司在運力投入、旅客周轉量、客座率等關鍵指標上均出現大幅提升。其中國航(00753)4月載客量1051.7萬人次，同比升5.9倍，環比升12.2%；客運運力投入同比升4.6倍，環比升13%；旅客周轉量同比升6.3倍，環比升14.7%；平均客座率70.6%，同比升15.8個百分點，環比升1個百分點。東航(00670)4月載客量約930萬人次，同比增長9.72倍；客運運力投入同比升7.36倍，旅客周轉量同比升9.59倍，客座率為72.07%，同比升15.19個百分點。


　　首創證券認為，今年「五一」出行火熱，航班量與票價雙雙增長，預計傳統旺季暑運將帶來更高增長，航空公司有望獲得收入提升，疊加油價下跌、匯率穩定，成本費用端趨穩，航空公司盈利修復可期。

 

「金特估」概念出爐　財通證券：銀行業估值重塑有望


　　另方面，一眾「中特估」(中國特色估值體系)概念股上周由高位回調，但「金特估」(指「中特估」中的金融股)或可接棒。據報上交所於周三(17日)召開「滬市金融業專題座談會」，討論金融業估值提升，銀行、內險等中資金融股本周初曾借勢反彈，可惜內地近日公布4月多項經濟數據遜預期，令其再度回軟。不過，國泰君安指，港股央國企相對A股便宜，又具更高股息優勢，意味行情會更持久、空間更大。


　　有券商特別看好內銀。東吳證券表示，近期存款利率降低、淨息差觸底、「中特估」行情催化等因素共同疊加，銀行板塊迎多重利好。財通證券亦表示，淨息差下行有望趨緩，地產扶持政策落地生效緩解地產風險，經濟回暖緩解零售信貸風險，銀行業資產質量將穩中向好，「金特估」政策背景下銀行業有望實現正向估值重塑。


伍禮賢：內銀內險估值偏低　料往後仍受市場關注


　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》指，以市帳率(PB)來看，無論內銀和內險估值都偏低，相信往後仍受市場關注。另外，這些企業在內地的社會責任甚至在國家戰略層面有自己獨特功能，市場有機會給予特別溢價，加上近年中資股派息明顯提升，有利其往後估值提升。其中內銀淨息差已極低，料再收窄空間不大，而隨著內地限制部分類別存款利率上限，相信有利未來盈利表現改善。內險則更值得看好，首季新業務價值普遍由負轉正，反映行業出現轉機，相信復甦會持續，有利未來估值修復，其中首選太保(02601)，其首季新業務價值按年有雙位數增長，跑贏同業。國壽(02628)亦可吼，短線先看15.5元，突破後或可上望16.5元。惟平保(02318)財險業務受內地車市銷售影響較明顯，今年動力或放緩。

 

摩通：料內房次季繼續跑輸大市　惟可低吸優質國企

 

　　至於內房，近期受累樓市再度轉弱，加上再有民營房企出現債務違約，看來還未可撈底。摩通最近發表報告指，料內房板塊次季繼續跑輸大市，並維持低迷，除非出現預期之外的強勁政策放寬，或銷售及宏觀數據改善。5月市場銷售料按年仍錄增長，惟6月料轉跌，基於短期缺乏正面催化劑，下一個潛在入市機會有待第三季。不過，近期國企內房股價主要受市場情緒影響，而非特定公司的基本面，加上市場份額繼續增加，因此建議趁低買入優質國企內房或物管股，如華潤置地(01109)、中海外(00688)、保利物業(06049)、中海物業(02669)和華潤萬象生活(01209)。

　　中資航空股今日逆市造好，國航半日升2.03%收報6.52元，東航升1.7%報2.99元，南航(01055)升1.01%報5元。中資金融股則普遍下跌，工行(01398)跌0.45%報4.43元，中行(03988)跌0.61%報3.27元，農行(01288)跌0.32%報3.14元，建行(00939)跌0.74%報5.35元，平保跌2.04%報55.15元，國壽跌0.53%報14.92元，太保跌2.62%報24.2元，財險(02328)跌0.9%報9.95元。內房大多繼續尋底，碧桂園(02007)跌3.7%報1.56元，中海外跌0.87%報18.18元，潤地跌1.07%報32.45元，龍湖(00960)跌2.01%報17.52元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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