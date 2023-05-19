阿里巴巴(09988)全年純利725億人幣，升17%





阿里巴巴-SW(09988)公布，截至3月31日止年度純利725.09億元(人民幣．下同)，升17%，每股盈利3.46元，非公認會計準則淨利潤為1413.79億元，同比增長4%。

第四季度虧轉賺235億人幣

該集團指，全年度收入8686.87億元，升2%，經營利潤1003億元，同比增長44%，經調整EBITA升13%，因本地生活服務、國際商業和數字媒體及娛樂分部經調整EBITA虧損收窄，以及中國商業分部經調整EBITA增加所帶動。

該集團指，在3月，剔除未支付訂單，淘寶和天貓的線上實物商品GMV增長轉為正數，主要由服飾及保健品品類增長強勁所帶動。另外，在目前授權下，該集團有約194億美元回購股份額度，有效期至2025年3月。

分派雲智能謀獨立上市，分拆盒馬及菜鳥上市

阿里巴巴-SW(09988)在業績中公布，架構重組6大業務後，3間集團安排分拆上市，時間由未來6至18個月不等。

該集團指，向股東分配股息方式，完全分拆雲智能集團。在分拆前，計劃通過私募融資為雲智能集團引進外部戰略投資者。目標在未來12個月完成重組資產等計劃，尋求成為1家獨立上市公司。

此外，該集團指，啟動執行新零售業務盒馬的上市流程，預計該上市將在未來6至12個月內完成。至於持有67%股權的菜鳥集團探索上市，目標在未來12至18個月完成上市。

阿里國際數字商業對外融資

該集團指，阿里國際數字商業集團啟動探索對外融資，助力進一步發展，包括拓展新的地域市場，投資新技術，擴大消費者和供應商基礎等。該業務包括Lazada及速賣通等。

該集團又新設資本管理委員會，負責籌劃包括資本市場交易、融資、上市和分拆，由董事長兼首席執行官張勇擔任主席，成員包括董事兼執行副主席蔡崇信、董事兼總裁J. Michael Evans和董事及前首席財務官武衛。

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