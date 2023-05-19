阿里巴巴(09988)全年純利725億人幣，升17%
19/05/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2023 12:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2023 12:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2023 12:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2023 11:55
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