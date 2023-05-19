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【FOCUS】阿里陷營收困境　「一朵雲」續寫神話？

19/05/2023

 

　　2011年分拆的「小螞蟻」，上市觸礁前估值一度高達3千億美元；最新預告將於未來12個月分拆上市的「一朵雲」，能否續寫神話？阿里巴巴周四(18日)揭盅首季財報，重頭戲係於集團主席張勇當晚向「最靚的仔」－－雲智能集團，發出的《再創業再出發》員工信，宣告「阿里雲面向未來二次創業的全新開始。」



核心電商、雲服務雙雙縮水



　　第七屆世界智能大會昨日在天津開幕，科技部部長王志剛一席「緊緊把握全球人工智能發展新機遇，加大人工智能基礎理論和前沿技術研發布局，打造一批人工智能區域高地和技術平台」，儼然成了確定12個月分拆上市的阿里雲的最強政策暖風。

 

 

 阿里拆分雲智能集團，計劃未來12個月上市。


　　從3月28日宣布啟動「1+6+N」組織變革，到4月11日推出大語言模型「通義千問」，再到昨日揭盅首季業績，阿里毅然選擇24年來最大重組，原來邏輯早已有跡可循。

 


　　看看第四財季(截至3月31日三個月)季報，營收按年僅增2%，其中核心電商業務「客戶管理」收入按年跌5%，明星業務「雲服務」收入按年跌2%，為史上首錄負增長。由於當季時值疫情封控完全解除，但佔集團總收入達65%的中國零售業務(包括淘寶、天貓、盒馬等)按年、按季均縮水，不難理解何解經調整淨利按年大增39%，阿里在美、在港股價仍跳水。



開啟二次創業，先打價格戰



　　要提高股東價值和長期估值，「拆」似乎是必然之路。阿里昨日概述重組時間表，除了目標6-12個月上市的盒馬、目標12至18個月上市的菜鳥，最矚目的當屬分拆後唯一仍由張勇領軍的雲智能集團。其在致雲業務員工信中強調三點期待－－珍惜客戶信任，堅持技術理想，保持創業心態，並預告將引入外部戰略投資者。

 


　　儘管被寄予厚望，但阿里雲繼上月國內全線降價後，周一再宣布為國際客戶提供高達40%折扣，以價格戰鞏固市場份額，或預示前景不易。截至去年下半年，阿里在Iaas、Paas公有雲中的市場佔比為31.9%，高於華為的12.1%、中電信10.3%、騰訊9.9%。但面對左有騰訊在Saas雲領域持續發力，右有三大電訊商的國資雲爭搶訂單，阿里雲上季營收首錄縮水即是不祥之兆。

 


未來估值奇跡密碼藏AI

　　現時坊間估值約270億美元的阿里雲能否再寫螞蟻式估值奇跡？密碼藏於四個字「人工智能」。上月推出阿里式ChatGPT「通義千問」，目前已在阿里雲推出夥伴計劃，助金融、能源、汽車、電力等不同行業打造企業級大模型，加上去年11月推出的國內首個AI模型社區魔搭，都暗合了科技部倡導的「人工智能技術平台」。

 

 阿里雲智能集团首席執行官張勇宣佈推出全新AI大模型支持企業數智化轉型。

 


　　面對競爭者環伺，王者如ChatGPT，國內亦有百度(已推出文心一言)、騰訊(預告基礎模型訓練進展良好)、字節跳動(發布大模型訓練雲平台)、京東(預告今年發布ChatJD模型)等，如何突圍？

 


　　對此，阿里雲首席技術官周靖人就指，人類已經真正進入一個模型的世界，通過阿里雲的「模型即服務」理念為不同行業、初創公司提供高效算力，實現企業各場景數字化、智能化。

 

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