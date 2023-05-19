《神州經脈》中國中亞成立元首會晤機制 人幣續大跌 滬指全周升

今日（19日）人民幣兌一美元中間價報7.0356，較上個交易日大跌389點子，三連貶，刷自去年12月5日以來逾5個半月新低，上個交易日報6.9967。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早一度跟隨大跌逾300點，跌穿7.06關口報7.06015，創五個半月新低，隨後有外媒指中國國有銀行出手阻貶人民幣，午後匯價大幅回升收復失地，收盤報7.0235，較上個交易日4時30分收盤價升59點子，結束六連跌。全周累計下跌1.04%，創三個月來最大單周跌幅。離岸人民幣兌美元（CNH）盤中曾跌穿7.07關口，創2022年12月1日以來新低。

習近平（中）和彭麗媛（右四）在西安大唐芙蓉園為出席中國-中亞峰會的中亞國家元首夫婦舉行歡迎儀式和歡迎宴會。（AP圖片）

兩市也曾跟隨人民幣倒升，滬綜指一度重返三千三關，惟午後影視股、石油股跌勢加重，滬綜指最終收跌0.42%，報3283.54點，再失三千三關，惟全周仍升0.3%。深成指則微升0.12%，創業板指升0.03%。兩市全日成交8448億元（人民幣．下同），較昨日（18日）跌近4%，外資透過陸股通淨流出超過22億元。

今日新聞精選

1. 中國—中亞峰會18日起召開，與會的中亞五國元首抵達西安，國家主席習近平在過去兩天與五國元首分別舉行雙邊會談，並在18日晚與夫人彭麗媛出席歡迎儀式和歡迎宴會。習近平19日在中國-中亞峰會發表主旨講話，就中國-中亞合作提出八條倡議，包括建立中國—中亞能源發展夥伴關係，加快推進中國—中亞天然氣管道D線建設，擴大雙方油氣貿易規模，發展能源全產業鏈合作，加強新能源與和平利用核能合作等，並宣布將向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和無償援助。此外，習近平和中亞國家元首宣布成立中國—中亞元首會晤機制，每兩年輪流在中國和中亞國家舉辦，下次峰會將於2025年在哈薩克舉行。各國元首亦同意在中國設立中國—中亞機制常設秘書處。

2. 國家金融監督管理總局黨委書記李雲澤獲任命為該局局長。中國人社部網站公布，國務院任命李雲澤為國家金融監督管理總局局長；任命曹宇、周亮、肖遠企、叢林（女）為國家金融監督管理總局副局長。曹宇、周亮、肖遠企、叢林均為原中國銀保監會副主席。國家金融監督管理總局是在銀保監會基礎上組建，18日上午正式揭牌。

3. 據《彭博》引述知情人士報道，中國當局考慮將大型不良資產管理公司（AMC）的國有股權，及中國證券金融公司和其他一些相關市場經營類金融國資股權，劃轉至中投公司旗下的子公司中央匯金。按目前方案，財政部持有的中國信達、中國長城和中國東方三家資產管理公司的國有股權，將劃轉給中央匯金公司，並根據國務院授權統一履行出資人職責。中投公司將負責相關機構領導班子的管理。

4. 近日有傳言稱，公募基金向券商支付的交易佣金或將從當前的萬分之八下降至萬分之四，甚至更低至萬分之三。《財聯社》引述知情人士指，下調交易費用在預期之中，相關調研也有進行，但下調比例還不清楚，多數說法是下調至萬分之四水平，惟當前沒有落地時間表。若下調交易費用，對券商研究所收入會產生比較大的影響。對於基民而言，交易佣金是從基金資產中扣除，所以降費對基金淨值有些幫助。

5. 商務部服貿司負責人表示，2023年1-4月，中國企業承接服務外包合同額6831億元，執行額4612億元，同比分別增長15.8%和19.1%。其中，承接離岸服務外包合同額3860億元，執行額2538億元，同比分別增長15.6%和17.9%。以美元計算，1-4月承接服務外包合同額1012億美元，執行額688億美元，同比分別增長11.6%和15.6%。其中承接離岸服務外包合同額569億美元，執行額378億美元，同比分別增長10.6%和14%。

6. 據《路透》報道，中國駐澳洲大使肖千18日在堪培拉一場演講中表示，中國海關已於17日正式通知澳洲農業部長，18日起恢復進口澳洲木材。肖千還透露，中澳雙方正就澳洲總理阿爾巴尼斯訪問中國事宜進行討論，並稱今年下半年兩國官員預計會有更多互訪，包括澳洲總理、四川省和上海市的領導人。另外，服務中文用戶的海外房地產平台居外IQI的數據顯示，今年第一季中國買家對澳洲房地產的詢價較去年第四季度飆升127%，平台創始人接受外電訪問時表示，今年下半年中國買家將會更多，預計中國全年對澳洲房地產的投資同比增長至少三成。

7. 國台辦發言人馬曉光19日表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務。中國文化和旅遊部辦公廳19日發通知，即日起恢復旅行社及在線旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。另外，由中船郵輪建造的首艘國產大型郵輪19日正式命名為「愛達．魔都」號（Adora Magic City），將於今年底交付，2024年投入運營。屆時該郵輪將開啟以上海為母港的國際航線，執航周邊國家度假航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線。

8. 美國蒙大拿州率先全面禁用中國短片分享程式Tiktok後，有五名Tiktok用戶入稟蒙大拿州聯邦法院，尋求推翻禁令。入稟狀指禁令違憲，侵犯言論自由，又指蒙大拿州無權處理國家安全事務。蒙大拿州司法部發言人說，經已預料受到法律挑戰，並為抗辯作充分準備。另外，中國駐美國大使館表示，中國商務部部長王文濤將與美國商務部長雷蒙多下周在美國華盛頓會晤。



撰文：經濟通中國組

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