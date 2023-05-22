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孫衛東召見垂秀夫，就G7峰會抹黑攻擊中國嚴正交涉

22/05/2023

 

　　中國外交部副部長孫衛東21日召見日本駐華大使垂秀夫，就七國集團廣島峰會炒作涉華議題提出嚴正交涉。孫衛東批評，日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。

　　孫衛東強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉。當前東海、南海局勢總體穩定，所謂「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上。美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。中國始終堅定奉行自衛防御的核戰略，恪守不首先使用核武器政策。中方立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。

 

　　孫衛東又強調，中國絕不接受少數國家炮制的「家法幫規」，個別西方國家肆意干涉別國內政、操弄全球事務的時代已一去不復返。中方敦促七國集團成員順應開放包容的時代大勢，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止制造和挑動分裂對立。日方應端正對華認知，把握戰略自主，恪守中日四個政治文件原則，真正以建設性姿態推動兩國關係穩定發展。

 

撰文：經濟通中國組

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