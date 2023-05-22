溫傑：料港股本周續區間上落 下方支持位19000-19200點

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

備受市場關注的七國集團峰會（G7）周日（21日）閉幕，七國共同發表聲明指會共同對抗經濟脅逼，但並無提出實質限制中國發展的舉措。與此同時，本周仍有多隻大型新經濟股如美團(03690)、快手(01024)等將公布季度業績，外圍亦要留意聯儲局會議紀錄，或能從中參透未來加息路徑，哪項因素最影響本周港股走勢？現時港股具備足夠反彈條件嗎？快手率先將於今天公布首季業績，不少券商都看好集團的執行力，加上受惠農曆新年、三八婦女節等節日因素帶動，首季商品交易總額（GMV）或有不錯的增長；同時「618購物節」已經開展，快手將會投入十億人民幣補貼，第二季仍可看好？越秀地產(00123)自宣布供股後，股價跌跌不休，公司前景及行業氣氛均為拖累股價元兇？

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