  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署

22/05/2023

　　恒生指數半日收報19702，升252點或1.3%，主板成交537.41億元。恒生中國企業指數報6697，升104點或1.58%。恒生科技指數報3913，升91點或2.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及比亞迪股份(01211)；騰訊控股收報338.6元，升5.4元或1.62%，成交32.7億元；阿里巴巴-SW收報84元，升1.55元或1.88%，成交23.8億元；比亞迪股份收報251.4元，升7.4元或3.03%，成交16.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報131.3元，升2.7元或2.1%，成交14.49億元。

 

(華虹半導體網頁截圖)


張智威：恒指短線19400有支持


　　港股走勢繼無方向，上日恒指跌穿19500支持水平後，今日即有資金回流撐市，多隻藍籌股造好，僅公用股等防守股捱沽墊底。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自4月21日以來跌穿保力加通道中軸後，便一直在下線至中軸間上落，故上日跌低至下線後，今日便反彈，故料以19400至19800為短線窄幅區間。


華虹最少宜待25元以下再考慮


　　晶片股近期大幅回落，華虹(01347)由上月高位38.8元至本月高位最多回落近35%，近期於250天線上有喘穩跡象。張智威指內地晶片競爭力一向較外國晶片輸蝕，始終技術有差距，難做精細晶片，故政策利好作用消化後便要面臨調整。他指，華虹去年12月低見24.6元後有見支持並反彈，想撈底宜待回落至25元以下才考慮。


　　G7峰會舉行中，張智威指市場的確憂慮峰會過後，各國或會聯手進一步打壓中國晶片，或加大進出口及人員來往限制，故目前入手晶片股亦需留意相關風險，宜觀望峰會過後有否進一步利淡消息再作部署，絕不宜過早入手。

 

華虹擬內地科創板上市，股價今早曾升逾3.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中芯自5月9日低見19元後持續回升，早段曾高見21.45元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.950

異動股

03690

美團－Ｗ

131.400

異動股

02269

藥明生物

44.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.400
  • 02269 藥明生物
  • 44.450
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.150
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.500
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 7.980
  • 目標︰$9.00
  • 00179 德昌電機控股
  • 9.670
  • 目標︰$9.57
  • 06993 藍月亮集團
  • 4.450
  • 目標︰$5.10
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 31.050
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 265.400
  • 目標︰$321.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.900
  • 00001 長和
  • 51.050
  • 00941 中國移動
  • 67.000
  • 00005 滙豐控股
  • 59.750
報章貼士
  • 06618 京東健康
  • 50.450
  • 目標︰$55.00
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 24.250
  • 目標︰$27.50
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.320
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
即時重點新聞

22/05/2023 12:07  恒指升252點報19702，藥明生物升6%，阿里健康漲逾4%

22/05/2023 10:40  【大國博弈】美國回應美光在華遭禁：與盟友合作解決芯片市場扭曲

22/05/2023 10:36  【俄烏開戰】俄宣布攻佔巴赫穆特，白宮同意向烏提供F-16戰機

22/05/2023 09:59  美團旗下外賣平台KeeTa正式登港，旺角、大角咀今開啟試點

22/05/2023 08:31  【大國博弈】網信辦:美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品

22/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

22/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】中信里昂降小米目標一成，大摩倍升中信銀行目標

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

22/05/2023 09:53  《財資快訊》美電穩報７﹒８２１９，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署
人氣文章

新聞>中國故事

港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
人氣文章

新聞>財經熱話

【越秀供股】供股集資有利擴展　股民供股與否留意一因素！
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

執著勝利，渴求贏波；曼城為何能衝三冠？ 1
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】阿里陷營收困境　「一朵雲」續寫神話？
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

撰寫商業電郵，別再用 tell、show、come字眼！改用這8個詞彙，專業形象up！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

520唇膏推介！GUERLAIN柔和莓紅色、Dior鮮艷桃紅Feel Good、Clé de Peau鮮莓色，為情人送上甜蜜愛意
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

與萬希泉創辦人沈慧林對談： 連甘比都秒速預訂的《美人魚》限量版陀飛輪腕錶！周星馳與萬希泉是如何聯繫起來？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

王菀之專訪：「我不肯定咖啡要配甚麼：冰島、那個鋼琴，還是你的畫像？」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
北上順便覆診睇醫生？港大深圳醫院指定門診只需$100人民幣兼有資助！即睇哪些人士合資格
人氣文章
將性同愛分開！你接受到Open Relationship嗎？現今世代「先約炮後戀愛」好平常！仲會分享「賽後感」？交友App專家拆解！
人氣文章
春夏曱甴入屋注意！必學4大滅絕家居「小強」大法：清走呢樣收納用品、用啤酒都得？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2023 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/05/2023
《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署
人氣文章中國故事22/05/2023
港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
人氣文章財經熱話22/05/2023
【越秀供股】供股集資有利擴展　股民供股與否留意一因素！
人氣文章大行報告22/05/2023
【大行炒D乜】大行點睇小米、中信銀行同潤啤？一click就知道
人氣文章國際動態22/05/2023
網信辦:美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品
人氣文章國際動態22/05/2023
孫衛東召見垂秀夫，就G7峰會抹黑攻擊中國嚴正交涉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金