《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署

恒生指數半日收報19702，升252點或1.3%，主板成交537.41億元。恒生中國企業指數報6697，升104點或1.58%。恒生科技指數報3913，升91點或2.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及比亞迪股份(01211)；騰訊控股收報338.6元，升5.4元或1.62%，成交32.7億元；阿里巴巴-SW收報84元，升1.55元或1.88%，成交23.8億元；比亞迪股份收報251.4元，升7.4元或3.03%，成交16.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報131.3元，升2.7元或2.1%，成交14.49億元。

(華虹半導體網頁截圖)



張智威：恒指短線19400有支持



港股走勢繼無方向，上日恒指跌穿19500支持水平後，今日即有資金回流撐市，多隻藍籌股造好，僅公用股等防守股捱沽墊底。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指自4月21日以來跌穿保力加通道中軸後，便一直在下線至中軸間上落，故上日跌低至下線後，今日便反彈，故料以19400至19800為短線窄幅區間。



華虹最少宜待25元以下再考慮



晶片股近期大幅回落，華虹(01347)由上月高位38.8元至本月高位最多回落近35%，近期於250天線上有喘穩跡象。張智威指內地晶片競爭力一向較外國晶片輸蝕，始終技術有差距，難做精細晶片，故政策利好作用消化後便要面臨調整。他指，華虹去年12月低見24.6元後有見支持並反彈，想撈底宜待回落至25元以下才考慮。



G7峰會舉行中，張智威指市場的確憂慮峰會過後，各國或會聯手進一步打壓中國晶片，或加大進出口及人員來往限制，故目前入手晶片股亦需留意相關風險，宜觀望峰會過後有否進一步利淡消息再作部署，絕不宜過早入手。

華虹擬內地科創板上市，股價今早曾升逾3.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

中芯自5月9日低見19元後持續回升，早段曾高見21.45元。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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