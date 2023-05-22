  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天

22/05/2023

 

　　澳門政府宣布，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍將於5月23至26日赴澳考察。行政長官賀一誠代表澳門表示熱烈歡迎和感謝，澳門政府將全力配合，妥善作出安排，並預祝考察工作取得圓滿成功。

 

 

撰文：經濟通採訪組

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.000

異動股

03690

美團－Ｗ

131.400

異動股

02269

藥明生物

44.650

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.950
  • 03690 美團－Ｗ
  • 131.300
  • 02269 藥明生物
  • 44.450
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.200
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.500
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 7.980
  • 目標︰$9.00
  • 00179 德昌電機控股
  • 9.670
  • 目標︰$9.57
  • 06993 藍月亮集團
  • 4.450
  • 目標︰$5.10
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 31.050
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 265.400
  • 目標︰$321.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.950
  • 00001 長和
  • 51.050
  • 00941 中國移動
  • 67.100
  • 00005 滙豐控股
  • 59.750
報章貼士
  • 06618 京東健康
  • 50.450
  • 目標︰$55.00
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 24.250
  • 目標︰$27.50
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.320
  • 目標︰$2.30
熱炒概念股
即時重點新聞

22/05/2023 12:07  恒指升252點報19702，藥明生物升6%，阿里健康漲逾4%

22/05/2023 10:40  【大國博弈】美國回應美光在華遭禁：與盟友合作解決芯片市場扭曲

22/05/2023 10:36  【俄烏開戰】俄宣布攻佔巴赫穆特，白宮同意向烏提供F-16戰機

22/05/2023 09:59  美團旗下外賣平台KeeTa正式登港，旺角、大角咀今開啟試點

22/05/2023 08:31  【大國博弈】網信辦:美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品

22/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒７８億元，買中移沽盈富

22/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】中信里昂降小米目標一成，大摩倍升中信銀行目標

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

22/05/2023 09:53  《財資快訊》美電穩報７﹒８２１９，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署
人氣文章

新聞>中國故事

港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
人氣文章

新聞>財經熱話

【越秀供股】供股集資有利擴展　股民供股與否留意一因素！
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

著數｜AIA請你任搭摩天輪！兩日限定！點攞免費門票？友邦嘉年華12月回歸有咩玩？
人氣文章

娛樂情報

《痞子無間道》再做肌肉擔當 朱敏瀚邊拍邊操︰今次露多啲
人氣文章

玩樂 What’s On

屯門一日遊｜5大美食+打卡必去景點！免費歎海景SPA/手繪壁畫牆/街坊力推人氣甜品cafe
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Chill Club頒獎禮延伸討論——廣東歌應如何分類型？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

記住這些典型香氣的細節，你也可以成為威士忌專家！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

七八九十後集體回憶！想當年之「Y」雜誌Dr. Sex現身！從前、現在「性的疑惑」有咩大不同？香港人對性事仍勁保守？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
怕熱怕焗又易熱氣？脾虛有濕！「南瓜茨實豬骨湯」健脾去濕、潤肺益氣 1
人氣文章
咪睇小暈眩！可能由耳水不平衡甚至腦中風所致？認清4大頭暈類別及早求醫
人氣文章
北上順便覆診睇醫生？港大深圳醫院指定門診只需$100人民幣兼有資助！即睇哪些人士合資格
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 13:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2023 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/05/2023
《午市前瞻》恒指未必穿19400 晶片股宜觀望外圍消息再部署
人氣文章中國故事22/05/2023
港澳辦主任夏寶龍明日起澳門考察四天
人氣文章財經熱話22/05/2023
【越秀供股】供股集資有利擴展　股民供股與否留意一因素！
人氣文章大行報告22/05/2023
【大行炒D乜】大行點睇小米、中信銀行同潤啤？一click就知道
人氣文章國際動態22/05/2023
網信辦:美光未通過網絡安全審查，停止採購其產品
人氣文章國際動態22/05/2023
孫衛東召見垂秀夫，就G7峰會抹黑攻擊中國嚴正交涉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金