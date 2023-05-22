聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資
22/05/2023
摩根大通全球財富管理首席投資策略師Tom Kennedy表示，隨著聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投資方向。
他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。
撰文：經濟通新聞組
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
22/05/2023
摩根大通全球財富管理首席投資策略師Tom Kennedy表示，隨著聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投資方向。
他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 16:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2023 16:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2023 16:10
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