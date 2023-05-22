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【專訪】陶冬：五一出行火爆　難掩收入預期下降（有片）

22/05/2023

　　內地「五一」小長假錄2.74億人次出遊及旅遊收入1480億元，雙雙超過疫情前的水平。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，這是有記錄以來最火爆的一次五一出遊，但各行各業的收入預期都在下降，房地產熱潮時候的財富效應也已消失了。「結果就是大家選擇出來玩，但是在花錢上就比較慎重。」

 

　　他解釋，2.74億人花費了不到1500億元，人均消費不足550元，這個人均數字卻算不上靚麗，但大致反映出五一出行的情況--旺丁不旺財。上海外灘不收費的景點爆滿，但張家界等門票昂貴的國家公園的訪客量就未及疫情前，高端廳亦未見火熱。再看4月社會消費品零售，同比因基數效應上漲18.4%，但測算環比增速卻放緩到約0.3%。他認為，相對而言，服務類零售還算不錯，商品類消費就並不景氣，這和房地產低迷所造成的家電滯銷有關，也和收入水平下降有關。

 

躺平心態成經濟巨大挑戰

 

　　此外，就業數據中15-24歲年輕人的失業率突破20%，大學生就業難現象尤其突出。而他們是中國未來消費市場的中流砥柱，宅男文化、躺平心態蔓延，對於中國經濟是巨大挑戰。

 

　　陶博強調，要想打破消費和收入預期之間的螺旋下滑，就業是關鍵。七成以上的就業機會，是民企創造出來的。民企信心是中國經濟由反彈走向反轉的關鍵。

 

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