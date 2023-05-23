【虛幣世界】投資者權衡債限問題，比特幣企穩27000美元附近

由於投資者權衡美國債務上限僵局的最新進展，包括擔心美國總統拜登和眾議院領導層無法就提高國家債務上限達成協議，比特幣最近的區間內企穩，並站在27000美元水平。



外匯做市商Oanda高級市場分析師愛德華莫亞分析指，目前加密貨幣交易員不確定比特幣在接下來幾天的債務上限談判中將如何表現，雖然違約的風險非常小，但如果真的發生，這可能會影響到風險偏好，將使加密貨幣大幅走低。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報26813.56元，跌0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報1815.88元，跌0.08%；艾達幣報0.3665元，跌0.38%；瑞波幣報0.4619元，升0.02%。



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