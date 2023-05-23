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大市缺上升動力　料重心下移至19300-19900點水平

23/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場繼續關注美國債務上限問題，美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫談判繼續未有進展，但歷史反映美國陷債務違約風險不大，市場過分發酵美國政府關門的憂慮屬？除了關注外圍情況，人民幣（CNY）續弱亦為市場焦點之一，官方監管開腔後人民幣弱勢有望改善嗎？對人民幣敏感股、甚至AH股會有甚麼影響？大市成交減弱兼北水走錢，港股要反彈仍存一定變數？繼續有大型新經濟股放榜，快手 (01024)首季淨虧損收窄至8.73億元，遠勝預期，收入亦有近兩成增長，同時宣布年內將不定期回購，反映集團前景可期？績後才追入會否太遲？另外黃師傅會分析科技板塊績前、績後的投資價值，助你訂下更有利的部署策略！上日（22日）帶動大市向上的生物科技股，行業前景仍存疑？上日升勢只屬「春江鴨」進場

 

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