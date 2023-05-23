大市缺上升動力 料重心下移至19300-19900點水平

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑



市場繼續關注美國債務上限問題，美國總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫談判繼續未有進展，但歷史反映美國陷債務違約風險不大，市場過分發酵美國政府關門的憂慮屬？除了關注外圍情況，人民幣（CNY）續弱亦為市場焦點之一，官方監管開腔後人民幣弱勢有望改善嗎？對人民幣敏感股、甚至AH股會有甚麼影響？大市成交減弱兼北水走錢，港股要反彈仍存一定變數？繼續有大型新經濟股放榜，快手 (01024)首季淨虧損收窄至8.73億元，遠勝預期，收入亦有近兩成增長，同時宣布年內將不定期回購，反映集團前景可期？績後才追入會否太遲？另外黃師傅會分析科技板塊績前、績後的投資價值，助你訂下更有利的部署策略！上日（22日）帶動大市向上的生物科技股，行業前景仍存疑？上日升勢只屬「春江鴨」進場？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多