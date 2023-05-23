【618購物節】京東今晚啟動預售 阿里稱史上投入最大 邊隻可預早部署？

受疫情、經濟下行等不利因素影響，去年「雙11」及「618」被媒體形容為「史上最冷」，各大電商都想在今年打一場翻身仗，其中京東(09618)宣布今年「京東618」今晚8點開啟預售，補貼力度及參與商家數量皆創歷史新高，百億補貼商品數量達3月推出百億補貼時的10倍以上，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓亦指今年618會是歷史上投入最大的一屆，更宣布阿里媽媽和騰訊(00700)合作，在618期間微信朋友圈廣告可以直接跳轉淘寶。兩大電商各出奇謀，不知哪隻值得預早部署呢？

(京東網頁截圖)

京東：補貼力度參與商家創新高 百億補貼商品量達10倍以上

京東宣布，今年「京東618」今晚8點開啟預售，5月31日晚8點正式開售，持續到6月20日，滿減力度為滿299減50。今年在讓利消費者及合作夥伴的力度達歷史新高，線上品牌商家參與數量亦達歷史最高，線下實體門店參與數量也創新高。值得留意，京東今年將玩法精簡為「直降+補貼」，不用湊單，買單件商品也能拿到最高折扣。在全場價格直降的基礎上，用戶還有機會每天領取3張「滿200減20」補貼券，除特殊商品外全場均可使用。

京東零售CEO辛利軍表示，今年的京東618會是全行業投入力度最大的一次618，聚焦多、快、好、省，要為消費者打造最簡單、最實惠、最省心的618消費體驗。整個大促期間，除預售、開門紅、高潮期、返場期外，今年3月初上線百億補貼的京東新增「百億補貼日」，5月31日晚8點上線，除黃金等商品外，將全面提供「買貴雙倍賠」服務，用戶只要發現京東百億補貼商品價格高於其他相應平台同款商品，提交賠付申請經後台確認，就可獲雙倍差價賠償。而今年參與京東618百億補貼的商品數量將達到3月的10倍以上，當中將包括200多款超級爆款和近萬款行業爆款。

阿里：新增聚划算直降專場 微信朋友圈廣告可跳轉淘寶

另邊廂，阿里早於5月10日舉辦淘寶天貓618商家大會，指今年618會是歷史上投入最大的一屆，活動期間預計實現超600億流量曝光，阿里媽媽還提供總計23億紅包為超100萬商家帶來百億流量支持，並且有運費險折扣、供應鏈補貼、信用貸利率折扣、極速回款免手續費等降低成本措施。今年活動分三個階段，從5月26日晚間8點預售開始，然後是5月31日晚8點第一輪開賣直至6月3日晚24點結束，最後是6月15日晚8點第二輪開賣直至6月20日晚24點結束。開賣期將新增聚划算直降專場，所有商品均直接參與降價，不再採取湊單滿減方式，並有淘寶百億補貼專區。

另淘寶天貓指，今年「618」將讓中小商家更有感，6月4日至13日期間會推出中小商家專屬行銷通道。在直播等內容領域，今年預計有逾5萬名新主播的首次開播。而天貓除常規的流量大禮包外，更宣布阿里媽媽Uni Desk將和騰訊廣告整合資源和產品，通過騰訊系產品為淘寶天貓引流，在618期間微信朋友圈廣告可以直接跳轉淘寶。

瑞銀：料今年京東增長略微落後阿里 大摩：阿里為行業首選



瑞銀近日發表研究報告指，據中國國家統計局統計，4月的零售銷售數據較3月更快速增長，這是受惠於去年因疫情而封城下基數較低。線上零售額增長快於線下，雖然疫情後中國重新開放，惟線上滲透率仍在增加。預計在消費者行為正常化及信心提高和部分釋放過剩儲蓄的支持下，宏觀趨勢將在未來有所改善。估計今年中國GDP增長5.7%，高於早前預期的5.4%。而阿里巴巴4月商品交易總額(GMV)按年增長18%，高於3月的13%；京東4月GMV增長6%，落後於阿里。數據反映阿里目前正保持市場份額，而京東正在失去份額，預計今年大部分時間京東的增長將略微落後於阿里。瑞銀偏好阿里，因其GMV和核心客戶管理收入(CMR)增長正在恢復，管理層亦正在通過分拆資產和回購股票來釋放價值。



摩根士丹利指，阿里4月份線上零售額按年增長加速至21%，相對於今年首3個月增長7%加快，4年的年均複合增長率達11.4%；3月及4月淘寶的日均活躍用戶(DAU)超過拼多多，是市場份額企穩的早期跡象，而京東首季盈利超預期，似乎反映市場競爭狀況較市場預期好。此外，估計阿里未來3年可用於分配的現金高達2000億美元(佔市值的90%)，相信公司未來6至12個月透過股息、回購和股權投資分配，使資本回報顯著增加。阿里為行業首選，目標價150美元，評級「增持」。

富瑞指，京東在線上購物方面的長期趨勢完好無損，線上購物以京東良好的消費者體驗脫穎而出，而在疫情後線上購物的滲透率亦繼續上升。管理層表示，在組織調整及管理層出現變動後，公司的整體戰略未發生變化，當中包括3P生態系統、通過低線城市滲透以及產品種類擴張，以擴大用戶群等策略，予港股目標價379港元，美股目標價97美元，均予「買入」評級。

溫傑：內地消費復甦力度不足 618銷售對業績幫助不大

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，今年4月內地消費增長主要受惠去年4月封城帶來的低基數效應，其中餐飲及旅遊表現不錯，惟耐用品及非必需品表現麻麻，可見內地消費復甦力度有待加強。另要留意，5月電商很多貨品大幅加價，到6月就有補貼大減價，故內地消費者往往5月不買，留待6月才買，變相儲起了5月需求，並透支了7月及8月需求。因此，「雙11」及「618」銷售一定好，但只是累積前一個月及透支未來兩個月銷售，對一年或一季業績不會有太大幫助，而過去一兩年也少了人再提「雙11」銷售如何，不建議單憑炒作「618」買入電商平台股，應看中長線業績表現。



值得一提，去年618，三大平台只有京東公布了下單金額為3793億人民幣，略超2021年同期的3438億人民幣，天貓及拼多多都沒有公布成績。而從第三方數據來看，自2020年以來618的百度指數熱度峰值持續下降，去年的最高峰值只有10368，甚至跌回2014年時的水平。

京東暫未因618臨近炒起，今早(23日)跌0.36%收報139.6元，阿里亦跌0.24%報83.4元。其他科技股表現各異，騰訊跌0.06%報340元，美團(03690)升1.58%報134.7元，百度(09888)跌0.73%報123.1元，網易(09999)跌2.71%報136.2元，小米(01810)跌0.73%報10.88元，快手(01024)升4.67%報56元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此







另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評美團及港股大市，立即重溫







其他618購物節相關新聞：

《外資精點》大和：美團ＫｅｅＴａ具價格優勢，短期市場競爭激烈

「京東６１８」今晚啟動預售，京東：補貼力度、參與商家創新高

《中國要聞》５月共８６個國產網絡遊戲獲批，騰訊、網易有份

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多