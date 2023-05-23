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《午市前瞻》大市或在業績期後回落 蔚來僅追落後 理想更宜入手

23/05/2023

　　恒生指數半日收報19563，跌114點或0.58%，主板成交409.64億元。恒生中國企業指數報6666，跌27點或0.41%。恒生科技指數報3893，跌9點或0.25%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報340元，跌0.2元或0.06%，成交25.01億元;美團收報134.7元，升2.1元或1.58%，成交13.49億元;阿里巴巴-SW收報83.4元，跌0.2元或0.24%，成交12.63億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、快手(01024)及美團;快手收報56元，升2.5元或4.67%，成交14.88億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。

 

(蔚來汽車網頁截圖)

 

連敬涵：大市短期未會穿底  業績期過後難保


　　市場憧憬美國債務上限談判重啟，隔晚中概股普遍造好，恒指今早輕微高開35點後，走勢繼續反覆。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，上星期恒指失守19500後，本周初重新站穩該位，故即使大市反覆，短期亦未必穿底。但大市一直等待炒作消息，若繼續如此加上業績期過去，大市有機會尋底。

 

比亞迪海外市場值得期待


　　特斯拉再推優惠促銷，對部分美國庫存的Model 3提供超過1300美元折扣，隔晚特斯拉股價再飆近5%。本港新能源車股亦延續升勢，蔚來(09866)半日最多升超過6%，逾一個月以來首度升上50天線。連敬涵指新能源車板塊昨日已升過一輪，今日動力轉弱，料難進一步突破，短線追完落後便有機會回落。


　　但他指，中長線而言，新能源車股值得繼續留意，因為近期有更多內地新能源車公司公布海外發展消息，憧憬海外市場收入增加可以作中長線部署，以比亞迪(01211)為首選；理想(02015)成功轉虧為盈亦值得留意，目前正消化業績帶動的升幅，處於高位整固，若成功企穩10天線約113元水平，有機會向上突破120元，現價不妨部署。


　　然而，小鵬(09868)及蔚來業績相對較差，仍有待業績改善進度加快，短期反彈不宜盲目跟炒。

 

蔚來今早裂口高開並突破50天線，最多升6.6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想於5月11日裂口高於110元後維持在該位以上整固。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小鵬自去年12月以來呈橫行形態。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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