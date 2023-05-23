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【FOCUS】澤倫斯基鋌而走險　石油市場愈顯詭異

23/05/2023

　　俄羅斯總理米舒斯京周二(23日)開啟訪華行程之際，位於俄羅斯邊境的別爾哥羅德州地區宣布進入「反恐狀態」，因烏克蘭「破壞分子」在當地策動襲擊。盡管基輔否認參與其中，但事件似乎印證了較早時洩漏的美方機密文件提及的，澤倫斯基建議「對俄羅斯領土實施打擊」，以增強在談判中的影響力。

 


　　眼見英美分別首肯向烏克蘭提供遠程導彈、F16戰機，而石油市場實物需求火爆跟期貨熊蹤背離愈顯詭異，是否預示戰事升級的不祥之兆？



跨境襲擊衝擊俄後院


　　俄烏戰火延燒進入第454天，經歷二戰以來最長對峙的巴赫穆特爭奪戰暫告段落。俄羅斯形容，此如同1945年蘇聯紅軍解放柏林；烏克蘭則指，這個已淪為廢墟的鹽礦小城，令人聯想起廣島核爆。

 

 

 親烏克蘭的「自由俄羅斯軍團」在別爾哥羅德州地區發起襲擊。(Liberty of Russia Legion Twitter)

 


　　象徵烏克蘭「抵抗」精神堡壘的巴赫穆特失守，在俄羅斯看來，戰略意義不僅在於摧毀了烏克蘭的王牌師，更拖慢了基輔的反攻部署。但戰局大棋盤變幻莫測，而未來潛在升級的最新催化劑正是「跨境襲擊」。

 


　　就在周一(22日)，由親烏克蘭的俄羅斯民兵組成的兩個準軍事團體－－「自由俄羅斯軍團」、「俄羅斯志願軍團」，在別爾哥羅德州地區的科津卡鎮（Kozinka）發起襲擊，聲稱「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治」，該州隨即宣布進入反恐狀態。克里姆林宮指，破壞目的是企圖轉移對巴赫穆特失守的注意力。


　
機密文件藏升級隱憂



　　盡管基輔否認參與其中，但軍方發言人承認，行動旨在「建立一個特定的安全區來保護烏克蘭平民」。由極右翼分子Denis Nikitin領導的行動，恐令俄烏戰爭更趨複雜化，特別是早前洩漏的密件顯示，公開承諾「不會以西方武器襲擊俄羅斯境內」的澤連斯基，原來曾建議「對俄羅斯領土實施打擊」、「佔領俄羅斯邊境城市」、「炸毀俄羅斯向匈牙利輸送石油的管道」等。

 

 美國總統拜登最新首肯向烏克蘭提供F16戰機。(Biden Twitter)


　　最新事件放大了對澤連斯基早前承諾，「不會使用暴風導彈襲擊俄羅斯境內」、「不會使用F16戰機攻擊俄羅斯本土」可信度的質疑。尤其是美國國安顧問沙利文暗示，克里米亞不屬於俄羅斯領土。



期貨及實物表現背離



　　不惜鋌而走險的澤倫斯基會否將克里米亞作為下一個大賭注？尤其是當美國現時對烏軍事援助，相當於每小時燒錢300萬美元愈來愈遭到共和黨的反對。

 

 


　　油市的走勢或提供另類線索。盡管現時主要期貨合約頭寸顯示處於逾十年來最大看跌水平，但中國單月表觀石油需求首次突破每日1600萬桶，美國國內汽油需求處於2021年12月以來最高水平，降至1983年9月以來最低水平的美國戰略石油儲備預告補庫存，都令現貨市場高燒不退。

 


　　此外，俄羅斯海運原油本月中觸及每日361萬桶的新高，國際能源機構（IEA）上周則上調今年全球石油需求預期至每日220萬桶，並預期到今年底，供應缺口將擴大到每日200萬桶。另值一提的是，2020年次季不惜割肉清倉西方石油(OXY)的「股神」巴菲特，本月連續增持，最新持股達24.4%。

 

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