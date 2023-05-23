  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機

23/05/2023

　　中資地產商龍光集團(03380)及合景泰富(01813)於2017年以169億元買入鴨脷洲一幅臨海住宅地，打破當時的地價記錄，一度成為香港地王，坐落其上的超級豪宅項目凱玥於今年1月以現樓形式開售，不過由於銷情慘淡，加上兩家發展商相繼出現債務違約，外電報道分析，在最糟糕情境下，凱玥將會被銀行接管，未來有可能拖累本港一手豪宅樓市。


　　據外電報道，龍光和合景泰富在凱玥項目上借取總值102億港元的銀行貸款，涉及的債權銀行包括匯豐控股(00005)、渣打(02888)和工銀亞洲等。龍光和合景泰富上周就貸款問題與銀行召開了電話會議，報道指，如果銀行要求發展商立即償付項目貸款，凱玥可能淪為資產接管的主要目標，銀行將享優先受償權，其他債權人也會試圖從該項目中獲得償付。龍光和合景泰富在凱玥項目分別持有50%股權。


　　龍光於去年8月一次性宣布五筆美元債違約，離岸債務重組事宜至今懸而未決，而合景泰富上周亦出現美元債逾期，成為最新一家債務違約的上市內房，據統計兩家企業待償離岸債務超過100億美元。
　
凱玥僅售出三戶，昔日地王無人住
　
　　龍光和合景泰富當時看中香港的房地產熱潮，一擲千金豪買下南港島區地皮，不料時日變遷，直至凱玥推出時香港樓市已徹底變樣，應市295個單位由1月開售截至昨日(22日)只售出3戶，銷情相當慘淡。這加劇了兩企業回收流動性的壓力，亦動搖銀行及債權人對其重組解決債務問題的信心。


　　不過據市場分析，隨了中國經濟環境下行、香港資金流出等因素，凱玥銷情差亦與項目自身定價有關，凱玥所處的鴨脷洲地理位置較為不便，本身亦不是豪宅區，盡管項目能享悅目海景，但項目附近的建築物包括污水處理廠和駕駛學校，與其豪宅定位不符，而成交數據顯示凱玥的呎價在5萬元左右，遠高於老牌豪宅貝沙灣。

 

撰文：經濟通中國組

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

55.150

異動股

03690

美團－Ｗ

132.800

異動股

00719

山東新華製藥股份

6.800

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 55.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.800
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 6.800
  • 02601 中國太保
  • 22.800
  • 01725 香港航天科技
  • 8.720
股份推介
  • 01177 中國生物製藥
  • 4.010
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 17.960
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 9.030
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 7.840
  • 目標︰$9.00
  • 00179 德昌電機控股
  • 9.540
  • 目標︰$9.57
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.000
  • 00001 長和
  • 48.350
  • 00941 中國移動
  • 65.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 55.150
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 55.150
  • 目標︰--
  • 01999 敏華控股
  • 5.500
  • 目標︰$6.80
  • 01883 中信國際電訊
  • 3.280
  • 目標︰$3.70
熱炒概念股
即時重點新聞

23/05/2023 16:11  恒指全日低收246點報19431，中芯跌6%，翰森製藥升5%

23/05/2023 15:02  房委會委員柯創盛:富戶政策需與時並進，收緊申報年期無大影響

23/05/2023 14:25  《駐滬專電》俄羅斯總理米舒斯京抵達上海展開訪問，明日將赴京

23/05/2023 14:14  安樂工程涉違競爭法，競委會就第二輪訴訟向審裁處提出申請

23/05/2023 10:48  【內房困局】鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機

23/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒６２億元，買騰訊沽盈富

23/05/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】快手首季虧損收窄，獲三行跟進，富瑞、滙證升目標

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

23/05/2023 11:32  《財資快訊》美電升報７﹒８２７７，隔夜拆息續跌至３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】銀行搶短存資金　渣打再上調3及6個月至4.08厘
人氣文章

新聞>香港要聞

鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機
人氣文章

新聞>香港要聞

教育局拒讓溥仁小學籌辦私立小一
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

美國無償軍援台灣，背後要付甚麼代價？
人氣文章

著數速遞

美團攻港｜全新外賣平台「KeeTa」App登場！新用戶必睇5大優惠，最多慳$300！咩係「準時保」服務？一人外賣消費幾多免運費？ 1
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

快活保養 | 患糖尿病命運可逆轉？穩定血糖8大方法︰停用這東西！邊種生果要多吃？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

電影《Barbie》劇情超神秘！小丑女變身夢幻Barbie，男神Ryan Gosling飾演男友Ken
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一個出軌者的自辯：「因為婚內失戀，所以找婚外戀」
人氣文章

寫設計．陳丞軒

從梅窩到中環百年老建築：糅合中西格調的李德記，遊走於過去與現在的設計
健康好人生 Health Channel
人氣文章
咪睇小暈眩！可能由耳水不平衡甚至腦中風所致？認清4大頭暈類別及早求醫
人氣文章
中藥字典 | 估佢唔到咁好！家常保健上品杞子：補腎益精、養肝明目、潤肺止咳！點食法最有益？即睇4款中醫推介食療
人氣文章
手指過勞致又腫又痛？嚴重可令功能退化！中醫針灸可改善，康復前勿做呢件事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 16:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 16:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2023 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態23/05/2023
2023年全球智商排名日本奪冠，香港排第四遜於台灣新加坡
人氣文章生財有道23/05/2023
【高息定存】銀行搶短存資金　渣打再上調3及6個月至4.08厘
人氣文章香港要聞23/05/2023
鴨脷洲豪宅凱玥中資發展商債台高築，或陷銀主盤危機
人氣文章國際動態23/05/2023
美國第一公民銀行起訴滙豐，為竊商業機密招攬原矽谷銀行員工
人氣文章香港要聞23/05/2023
教育局拒讓溥仁小學籌辦私立小一
人氣文章FOCUS23/05/2023
【FOCUS】澤倫斯基鋌而走險　石油市場愈顯詭異
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金