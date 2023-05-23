《神州經脈》滬指跌幅逾月大 走資80億七個月多 人民幣續跌

人民幣持續貶值，對中國股市帶來壓力，滬深股市今早（23日）窄幅低開，中特估概念早段帶頭向下，但隨著北上資金快速撤回，中特估愈踩愈深，保險股平均瀉超過3.5%，電信、銀行、軍工等中字頭亦捱沽，拖累滬綜指觸發4月21日以來最大單日跌浪，全日收跌1.52%，報3246.24點，深成指同挫1.03%，創業板指跌1.18%。

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天雨路滑成交慘淡，兩市全日成交只有7658億元（人民幣．下同），按日跌3.7%，是兩個半月以來最低水平，外資透過陸股通全日淨流出79.8億元，創7個月來最大淨賣出額。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.0505，較上個交易日4時30分收盤價跌201點子，兩連跌，續創自2022年12月1日以來近六個月新低。今日人民幣兌一美元中間價報7.0326，較上個交易日跌169點子，上個交易日報7.0157。

今日新聞精選

1. 俄羅斯總理米舒斯京23日抵達上海，展開為期兩天的訪華行程，24日將在北京分別與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強會面。米舒斯京在上海舉行的中俄商務論壇上表示，俄羅斯和中國將通過本幣結算提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權。2021年，俄中本幣結算比重僅約四分之一，去年已接近三分之二。他又表示，相信今年俄中貿易額能達到2000億美元。

2. 中國早前以國家安全為由禁止採購美國晶片製造商美光的產品。美國國務院表示嚴重關切，指做法與中方聲稱對外開放和高透明度監管不符，商務部正與中方接觸，尋求澄清。美光在摩通電話會議上預計，中國對該公司基礎設施晶片的採購禁令，將對收入產生低至高單位數百分比的影響。另外，美國總統拜登近日曾表示正在考慮解除對李尚福的制裁，以釋出善意，不過美國國務院發言人22日強調，美方不會解除制裁。至於有指中國外交部副部長謝鋒將作為新任中國駐美大使，於22日或當地時間23日抵達美國，中國外交部發言人毛寧未作回應，僅表示中方重視中美關係。

3. 日本政府正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施，中國商務部發言人回應稱，這是對出口管制措施的濫用，以及對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定。中方對此堅決反對。另外，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西應國家原子能機構邀請於22至26日訪華。國家原子能機構主任張克儉22日會見格羅西，呼籲IAEA技術工作組就日本福島核污染水排海方案進行嚴格審查，不為日排海方案背書。

4. 本周六（27日）零時，上海、廣州等全國第二批地區將統一上線商業車險新版費率標準，即商業車險自主定價系數浮動範圍由0.65-1.35切換至0.5-1.5。自主定價系數越高，車主相應需要支付的保費也就越高。本次調整對駕駛習慣良好的「好車主」保費會更低，但對於「高風險車主」保費則面臨上升壓力。

5. 中國銀行業協會理財業務專委會召開研討會，研討完善《理財產品過往業績展示行為準則》，據報將對理財產品過往業績展示設置「三條基本要求」「三條展示要求」和「三條禁止行為」，包括合理制定相關展示規則；展示規則應當包含過往業績計算方法，不得使用未經核實、尚未發生或者模擬數據；不得明示暗示或其他方式承諾產品未來收益等。選擇過往業績展示區間，要註明起始和截止時間。不得展示成立未滿1個月的理財產品過往業績。不能片面誇大或刻意選擇性展示理財產品過往業績，不得採用不具有可比性、公平性、準確性的數據來源和方法進行過往業績比較。

6. 據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報道，瑞銀中國基金管理項目在瑞銀收購瑞信交易後被擱置。報道引述消息人士指出，瑞銀暫停在中國設立全資共同基金的申請，目前專注於解決與瑞信合併引起的監管問題。瑞銀在今年已與中國證監會會面，以確保初步同意提交共同基金的申請。倘合併交易完成，瑞銀可能會再次與有關監管機構接觸。

7. 京東宣布，今年「京東618」23日晚8點開啟預售，31日晚上8點全面開啟，線上品牌商家及線下實體門店參與數量分別創新高，在讓利消費者及合作夥伴的力度也達到歷史新高。今年「京東618」在推出全場商品價格直降的基礎上，用戶還有機會每天領取3張「滿200減20」補貼券，除特殊商品外全場所有商品均可使用。參與京東百億補貼的商品數量也將較3月實現10倍擴充。

8. 國家新聞出版署發布5月國產網絡遊戲審批信息，共86款遊戲獲批。騰訊旗下的《王牌戰士2》、網易旗下的《七日世界》在列。其他獲批版號的遊戲包括赤子城科技旗下的《愛麗絲的妙趣仙境》、家鄉互動旗下移動休閒益智類遊戲《安安的回憶》、三七互娛旗下「失落之門：序章」、中青寶旗下「弈仙牌」和「方塊人的簡單生活」，及電魂網絡旗下「大領主傳說」等。

撰文：經濟通中國組

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