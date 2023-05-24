【虛幣世界】比特幣攀上27000美元，投資者有避險意味

由於美國就債限問題前途未明，部分資金尋找出口，加密貨幣普遍造好，比特幣企上27000美元以上。數字財富平台Yield App首席執行官蒂姆．弗羅斯特(Tim Frost)分析指，在 2022 年的市場動蕩之後，加密貨幣橫向走勢比向下走勢感覺要好得多，雖然確實感覺加密市場正在停滯不前，我們眼見有流動性朝著不同的方向流動，實際上只有真正的加密貨幣信徒和活躍的交易者仍在參與。



另外，加拿大的FRNT Financial數據與分析主管Strahinja Savic指出，標準普爾500指數與比特幣之間的相關性自4月以來一直下降至-0.23。比特幣與傳統資產之間的這種關聯性中斷一直是一個流行的主題，而且似乎將在2023年繼續存在，但隨著一些宏觀催化劑的出現，比如債務上限辯論或美聯儲利率政策，觀察比特幣與大盤脫鉤的程度將會很有趣。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27165.67元，跌0.20%(24小時比較．下同)；以太幣現報1849.95元，跌0.22%；艾達幣報0.3691元，跌0.35%；瑞波幣報0.4620元，跌0.67%。



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