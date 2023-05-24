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熊麗萍：恒指處整固格局　未宜作部署　年內或低見18800點水平

24/05/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股缺乏方向，連日多次下試19500關口，大市繼續維持日升日跌格局？成交縮水，大市缺乏方向，板塊開始輪流炒作？大部分重磅科技股都已公布業績，應如何作部署？早前已發盈喜的阿里健康(00241)公布業績，截至3月31日止年度盈利約5.3億元人民幣，好過盈喜預期的4.5億及上年度的虧損約2.6億元，會否成為推高股價催化劑？市場關注會否受阿里巴巴(09988)重組業務影響？線上醫療股疫情後前景如何？哪隻股份最值搏？另外據報今年首季光伏新增裝機數量，已相當於去年上半年總和，光伏股再度落鑊，惟上月內地經濟數據遜預期，憂慮復甦進度或放緩，拖累行業增長前景？Conita會為大家分析福萊特玻璃(06865)及信義光能(00968)股價。

 

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