阿里健康扭虧股價卻先升後跌 高盛看6.7元可趁低吸？

早前已發盈喜的阿里健康(00241)公布業績，截至3月31日止年度虧轉賺5.3億人民幣，好過盈喜預期賺4.5億人民幣，收入亦按年增三成，毛利及毛利率皆增加，績後高盛指其業績對辦，予目標價6.7元，惟今日(24日)股價高開約1%後無以為繼，半日倒跌3%，另外兩隻線上醫療股京東健康(06618)及平安好醫生(01833)也下跌，不知可否趁機買入呢？

(阿里健康網頁截圖)

全年虧轉賺5.3億人幣 收入按年增三成

阿里健康公布，截至2023年3月31日止年度純利5.33億人民幣，去年度虧損2.7億人民幣，不派末期股息。經調整後利潤7.5億人民幣，去年度相關虧損3.9億人民幣。收入約267.63億人民幣，按年增加30.1%，因期內醫藥自營業務及醫療健康及數字化服務業務快速增長所致。毛利約57億人民幣，增加38.8%，毛利率為21.3%，升1.3個百分點，因深耕精細化運營和數字化升級，帶來經營效率優化及定價能力提升。



按業務劃分，集團期內醫藥自營業務收入達235.9億人民幣，按年增31.7%，主要歸因於不斷豐富的自營B2C零售商品類目和庫存單位，深化與藥企合作而擴大的處方藥銷售規模等。醫藥電商平台業務收入為22.4億人民幣，按年增10.5%。醫療健康及數字化服務業務收入9.3億人民幣，按年增45.7%。





年度活躍消費者逾1.3億 簽約執業醫師藥師營養師共20萬

阿里健康指，截至3月底，線上自營店的年度活躍消費者超過1.3億戶，按年增加2000萬人或18.2%；醫藥自營用戶會員數量有7500萬戶，按年增長47.4%。天貓健康平台的年度活躍用戶接近3億戶，人均年度健康品消費金額持續攀升，已服務逾2.8萬個商家。另外，簽約提供在線健康諮詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計近20萬人，按年增加近4萬多人，日均在線問診服務量超過40萬次。倉儲物流方面，阿里健康已實現22地39倉的配送網絡，通過智能化工具的運用，倉內作業能力和效率得到大幅提升。



展望未來，集團指，將積極跟隨政策形勢，串聯起線上線下相結合的一站式醫療健康服務體系，以「雲基建」為基礎，「雲藥房」為核心，「雲醫院」為引擎，提供普惠便捷、高效安全的醫療健康服務。

高盛：收入盈利毛利均符預期 予目標價6.7元

高盛發表研究報告指，阿里健康2023年3月底止財年收入同比增長30%，與該行預測基本一致。毛利按年增長39%，整體毛利率按年反彈1.3個百分點，符合該行預期。其香港財務報告準則(HKFRS)條款的盈利扭虧為盈至5.34億人民幣，與該行預測的5.74億人民幣大致相符，予目標價6.7港元，評級為「中性」。

值得一提，阿里健康早於本月8日已發盈喜，預期截至3月31日止年度純利不少於4.5億人民幣，當時大摩指其盈喜勝預期，予目標價6港元，評級「減持」。大摩認為，參考同業京東健康，去年底起增加疫情相關及流感產品存貨，以及未為進取的市場營銷活動，有助提升利潤，另關注公司公布業績時交代阿里(09988)重組影響，未來疫情大流行或推動線上藥物銷售，以及監管更新。

熊麗萍：不看好線上醫療股 能否持續錄盈利難料





今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指阿里健康業績合格，但最重要看往後能否保持盈利。集團以醫藥自營業務為主，但內地已有很多線上醫藥銷售平台，產品方面價格競爭也很大，集團除賣藥，也有賣很多保健品，需依靠減低成本及優化系統。此外，集團之前已發盈喜，就算業績好也已在預期內，且整個線上醫療板塊資金都未到位，只宜觀望不宜追貨。過去一年，很多股份經大行點評後，往往對股價刺激作用不大，因未必有資金跟進，但從中長線看阿里健康應有機會重上6元。至於阿里重組業務暫與阿里健康關係不大，且阿里實際分拆業務時間也要看市場情況。

另熊麗萍指，在疫情期間網上醫療確有很大賣點，但也考驗了其於網上醫療、供藥及診症的效果，令內地要推出政策進一步監管，尤其針對網上醫療質素。因此，平安好醫生在業務上也開始轉型，與保險公司合作，冀有助預約、安排診症等，但轉型成效需時觀察。總括來說，三隻線上醫療股都不看好，賣藥固然競爭大，網上醫療亦需要很多業務調整，故整個板塊股價表現都不濟，公司能否持續錄得盈利難料，以現時市況無謂向難度挑戰。另方面，雖有內地專家指另一波新冠疫情高峰或於6月底爆發，但今次與去年不同，專家也只提到要控制重症問題，相信線上醫療股受惠程度不高，就算有炒作應會很短暫。

阿里健康半日跌3.07%收報4.74元，曾升1.02%至4.94元。京東健康亦跌2.41%報48.7元，平安好醫生跌0.65%報18.38元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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