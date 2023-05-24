《神州經脈》滬綜指四個月低 人幣即期止跌 美國芯片禁令擬再擴

中國資本市場連日上演「股匯雙殺」，人民幣中間價今日（24日）大跌234點子，刷自2022年12月1日近半年新低，A股方面中特估概念繼續捱沽，儘管半導體板塊先跌後拉漲，但亦無補於事，中特估午後愈踩愈深，尤其是作為權重板塊的金融股跌勢慘烈，導致滬綜指跌幅拉大至超過1%，最終滬綜指於接近全日最低位收市，挫1.28%收報3204.75點，不僅接近穿三千二，還創下今年1月16日以來股價新低。

（資料圖片）

深市表現同樣差勁，深成指今日跌0.84%，報10920.33點同於最低位收市，創去年12月16日以來新低，創業板指則軟0.36%。

恐慌情緒稍有拉動股市交投，兩市全日成交8127億元（人民幣．下同），按日增加6.1%，北上資金循陸股通淨流出近45億元，連續兩日淨流出近125億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.0418，較上個交易日4時30分收盤價升87點子，結束兩連跌，並脫離近六個月低位。全日在7.0350至7.0693之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.0560，較上個交易日大跌234點子，兩連跌，刷自2022年12月1日近半年新低，上個交易日報7.0326。

今日新聞精選

1. 中美晶片戰升溫，美國眾議院中國委員會主席加拉格爾提出，在中國對美光部分晶片出台銷售禁令後，美國商務部應針對中國內存晶片製造商長鑫存儲實行貿易限制，以向中國表美國不會容忍針對其公司或其盟友的經濟脅迫，並要確保任何美國技術都不會流向長鑫存儲、長江存儲或其他該行業的中國公司。中國外交部發言人毛寧表示，中國對美光公司在華銷售產品的網絡安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出的，對於美國國會一些人提出要將中國公司列入實體清單的說法，中方堅決反對美方泛化國家安全的概念，濫用國家力量無理打壓中國企業。

2. 有「美國通」之稱的中國新任駐美大使謝鋒於23日下午抵達紐約，轉赴華府履新。謝鋒在機場短暫受訪時表示，他是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，亦是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來。他並承認中美關係面臨嚴重困難和挑戰，既感到使命光榮，更感到責任重大。美國國務院發言人表示，美方歡迎謝鋒到來，期待與其及團隊合作，美國仍致力與中國保持溝通管道，負責任地管理競爭。

3. 昆明市國資委發聲明指，網上流傳的「昆明銀行口專家路演要點」和《昆明城投專家會議紀要》都是不實信息，給昆明市國企和有關方面造成不良影響，為此當局已經採取法律手段依法維護自身合法權益。有關會議紀要，提到昆明市內財政已經沒有錢，幾大平台公司幾個月沒發工資，甚至出現挪用專項債還舊債的情況，同時網上流出一份微信聊天紀錄截圖，提到昆明當地銀行領域專家的路演要點，部分內容和會議紀要一樣，另外更指省財政動用社保資金和公積金幫助城投平台兌付到期債券。

4. 近期上海雲錦東方項目因新樓與二手樓價格倒掛嚴重，買到即可掙2000萬元的投機空間令項目認籌火爆，引發有關部門關注。受此影響，已有其他高端地產項目被延期入市。據報位於上海市黃浦區董家渡的綠城外灘蘭庭二期原計劃在6月初入市，但現已確定該項目將延期，或到7月份才獲准銷售。

5. 據外電引述知情人士透露，萬達商管已告知詢問其償債計劃的投資者，將會考慮回購7月23日到期的4億美元債券，萬達商管還告訴個別投資者，公司在海外至少有4億美元未受限制的現金，海外還有一些現金被做了外保內貸。此外，報道指萬達集團正考慮出售20座商場回籠資金，包括上海、江蘇、浙江等地。萬達方面均不予置評。

6. 內地自動販賣機營運龍頭友寶於北京地區的自動販賣機，已有一段時間無可口可樂系列產品可賣，原因是原材料問題導致供應不穩定。報道引述友寶相關負責人稱，目前整個北京區域暫時斷貨，以百事可樂產品代替，恢復時間不定，斷貨是否涉及全國其他市場暫不清楚。報道指，除北京區域的友寶渠道外，無人零售的另一商家--順豐孵化的豐e足食表示，其全國的可口可樂產品未受影響。北京區域的可口可樂廠家是中糧集團2000年與可口可樂公司合資組建的中糧可口，為可口可樂中國於中國市場的兩家裝瓶商之一。

7. 阿里巴巴集團旗下靈犀互娛的遊戲《三國志．戰略版》被控抄襲網易旗下遊戲《率土之濱》一案23日有判決，廣州互聯網法院認為，《三國志．戰略版》是對《率土之濱》的改編，《三國志．戰略版》需修改侵權內容，並向網易賠償5000萬元。不過，網易要求判令《三國志．戰略版》停運未獲法院支持。《三國志．戰略版》運營團隊發聲明，強調遊戲基於日本電子遊戲開發和發行商光榮的《三國志》IP授權，由靈犀互娛自主研發並運營，團隊對判決部分內容不予認可，將提出上訴。

8. 亞馬遜中國23日發郵件宣布將不再提供應用商店服務，有傳聞指其中文官網亦即將停運，亞馬遜中國最新回應指，停止應用商店服務不會影響在中國業務運營。聲明稱，亞馬遜應用商店是供用戶下載用於安卓設備的遊戲和移動應用程序的應用商店。停止亞馬遜應用商店服務不會影響任何目前亞馬遜在中國的業務運營，包括亞馬遜海外購，亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn。

撰文：經濟通中國組

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