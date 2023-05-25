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《午市前瞻》恒指若失守18800或要試萬八 小鵬未必再創新低

25/05/2023

　　恒生指數半日收報18720，跌395點或2.07%，主板成交550.42億元。恒生中國企業指數報6330，跌147點或2.27%。恒生科技指數報3682，跌93點或2.47%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報321.6元，跌10.8元或3.25%，成交40.11億元；阿里巴巴-SW收報78.35元，跌2.7元或3.33%，成交29.35億元；美團收報125.1元，跌5.3元或4.06%，成交21.07億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(小騰汽車網頁截圖)



聶振邦：人行不出手  中港股市將受壓


　　恒指連日跌後終失守18800心理關口，上午最多跌過402點，低見18713，繼3月以來再創全年新低。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，暫時可觀望今日收市能否企穩18800，若然收低於該位，恒指將要下試18000至18200水平。


　　他指，近期人民幣弱勢未改，如果人民銀行不出手，中港股市下行壓力將會加劇，而中資股亦將面臨估值下調。

 

小鵬弱勢難改  理想可分注吼入


　　小鵬汽車(09868)公布首季經調整淨虧損擴大至22億人幣，差過市場預期，期內毛利率僅為1.7%，遠遜於市場預期的6.14%。股價低開逾4%後進一步捱沽，半日最多跌超過8%。聶振邦指內地新能源車市場汰弱留強狀況的確愈趨明顯，市場新能源車選擇非常多，而比亞迪(01211)及理想(02015)明顯在新能源車企中跑出，尤其比亞迪積極開拓國際市場，知名度提升同時銷量有保證。


　　相對而言，小鵬及蔚來(09866)自然比下去，其中小鵬每月交付量令人失望，市況弱勢下沽壓有機會加劇。聶振邦提到，目前判斷30元有支持，雖然暫未至於會再創在港上市新低，不過失守30元後便要下試26至28元。


　　另外，理想績後持績強勢，單日大升17%後連日整固都未見大幅回吐，聶振邦指大升當日裂口高開，當日開報110元，目前可先留意該水平的支持力。但目前市況弱勢，理想有回補裂口風險。他建議謹慎投資者可等待確認110元支持力後才入手，分段吸納者可現價作首注，回落至105元可再作第二注入手。 

 

小騰汽車首季虧損擴大，今早股價曾挫逾8.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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