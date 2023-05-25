恒指失守18800創今年新低

恒指進一步失守18800，暫低見18765再創年內新低。恒指跌穿18800後，以上日恒指牛熊證街貨計算，單計今日，暫時有58隻恒指牛證被收回。



76隻恒指成份股僅小米(01810)及恒安(01044)上升，其餘74隻皆下跌。重磅股全線受壓；阿里(09988)跌2.47%，報79.05元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.44%；美團(03690)跌3.07%，報126.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.82%。；騰訊(00700)跌1.62%，報327元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.88%。



友邦(01299)跌1.23%，報76.1元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.45%；滙控(00005)跌1.86%，報58.15元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅2.68%；港交所(00388)跌1.53%，報296.4元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.64%；中國平安(02318)跌1.36%，報50.9元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅7.37%。



現時，恒生指數報18800，跌315點或跌1.65%，主板成交315.80億元。國企指數報6374，跌103點或跌1.60%。恒生科技指數報3722，跌53點或跌1.43%。



即月期指新報18800，跌271點，低水1點。即月國指期貨報6375，跌89點，平水。即月科指期貨新報3724，跌44點，高水14點。



上證綜合指數報3201，跌3點或跌0.11%，成交1270.29億元人民幣。



深證成份指數報10925，升4點或升0.04%，成交2124.79億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

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