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恒指失守18800創今年新低

25/05/2023

　　恒指進一步失守18800，暫低見18765再創年內新低。恒指跌穿18800後，以上日恒指牛熊證街貨計算，單計今日，暫時有58隻恒指牛證被收回。


　　76隻恒指成份股僅小米(01810)及恒安(01044)上升，其餘74隻皆下跌。重磅股全線受壓；阿里(09988)跌2.47%，報79.05元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.44%；美團(03690)跌3.07%，報126.4元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅4.82%。；騰訊(00700)跌1.62%，報327元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.88%。


　　友邦(01299)跌1.23%，報76.1元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.45%；滙控(00005)跌1.86%，報58.15元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅2.68%；港交所(00388)跌1.53%，報296.4元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.64%；中國平安(02318)跌1.36%，報50.9元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅7.37%。


　　現時，恒生指數報18800，跌315點或跌1.65%，主板成交315.80億元。國企指數報6374，跌103點或跌1.60%。恒生科技指數報3722，跌53點或跌1.43%。


　　即月期指新報18800，跌271點，低水1點。即月國指期貨報6375，跌89點，平水。即月科指期貨新報3724，跌44點，高水14點。


　　上證綜合指數報3201，跌3點或跌0.11%，成交1270.29億元人民幣。


　　深證成份指數報10925，升4點或升0.04%，成交2124.79億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場國金組

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

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