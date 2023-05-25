《神州經脈》中美商務部長將會面 人幣持續貶值 長汽比亞迪開戰

人民幣持續貶值，昨日（24日）止跌的人民幣即期匯率（CNY）今早（25日）再貶，大幅低開近300點子即失守7.05及7.06關，其後維持低位徘徊，盤中一度低見7.0757，全日以近低位收報7.0686，較上個交易日4時30分收盤價跌268點子，創2022年12月1日以來近半年新低。人民幣兌一美元中間價報7.0529，較上個交易日升31點子，止兩連跌，脫離近半年低位。

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外資恐慌今日再大幅流出近96億元（人民幣．下同），續創7個月低位，連續三日淨流出，累計超220億元。滬深股市延續頹勢，滬綜指今早低開後跌勢加重，盤中一度低見3168.57點，惟午後接近收市時跌幅大收窄，最終全日僅收跌0.11%，報3201.26點，三千二關失而復得，但仍創下今年1月13日以來指數新低。深成指收跌0.22%，報10896.58點，也創去年12月以來新低。兩市全日成交8569億元，按日增加5.4%。

今日新聞精選

1. 商務部表示，25日至26日，中國商務部部長王文濤將參加APEC貿易部長會，期間將與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。針對「美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查」一事，商務部發言人束珏婷稱，有關審查是維護中國國家安全的必要措施，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中國市場。另外，全球市值最高的半導體巨頭英偉達的首席執行官黃仁勳在接受英國《金融時報》專訪時警告稱，美中之間圍繞芯片展開的不斷升級的斗爭可能會讓美國科技業「蒙受重大損失」，並強調中國是科技業重要且無法被取代的市場。

2. 中城信國際首席經濟學家毛振華25日在上海舉行的中誠信—穆迪2023年中信用風險展望研討會上表示，國內經濟內生增長動力依然欠缺，或將制約後續經濟復甦，但考慮到低基數和穩增長政策等因素影響，年度經濟增速依然可達到5.7%左右。他並表示，「我不認可關於房地產任何樂觀的分析」，長期大規模的房地產投資已經使得中國房地產總量超過需求，各種指標、人口、拐點、城鎮化的衰退、房產稅都會如期到來，影響房地產市場，房地產產業將永遠告別中國的主要產業，跨地區的大的地產商都將以資不抵債形式在社會慢慢消失。

3. 內地兩大車企開戰，長城汽車宣布，已於4月向相關部門舉報比亞迪部分車型排放不達標，比亞迪迅速回應，稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，強調產品及相關檢測符合國家標準。比亞迪公司品牌及公關處總經理李雲午間在社交帳戶評論：「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明！阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠！」

4. 上海期貨交易所理事長田向陽在第二十屆上海衍生品市場論壇表示，今年將加快推出組合保證金制度、大宗交易機制，進一步提升市場參與便利性，並將加快上市氧化鋁期貨、集裝箱運價指數期貨、合成橡膠期貨與期權、天然氣期貨與期權等品種。穩步推動黃金期貨國際化，加大境外推廣範圍和力度。中國證監會副主席方星海在同一場合表示，將加強初級產品期貨市場監管和監測監控，加大對市場操縱等違法違規行為的打擊力度，做好期現貨市場聯動監管，遏制過度投機炒作；並將繼續穩步擴大期貨特定品種開放，拓寬QFII、RQFII投資範圍，吸引更多境外機構充分參與中國初級產品期貨品種定價。

5. 據《上海證券報》報道，國家金融監督管理總局25日已就促進專屬商業養老保險發展有關事項在業內徵求意見，擬將專屬商業養老保險由試點業務轉為常態化業務，符合一定條件的機構均可開展。

6. 中國互聯網協會發文稱，要警惕「AI換臉」、「AI換聲」新騙局，加強防範，加強個人信息保護意識，不輕易提供人臉、指紋等個人生物信息給他人。如果有人自稱「家人」、「朋友」、「老師」、「領導」通過社交軟件、短信、電子郵件等以「手機掉水裏了，學校需要緊急交輔導班學費」、「人在境外旅游需要幫忙買機票」、「給領導辦私事需緊急轉帳」、「遭遇車禍需要馬上手術」、「情況特殊，需要過橋資金拆借」等各種方式和理由誘導轉帳匯款，務必第一時間提高警惕，不要僅憑單一溝通渠道未經核實就直接轉帳匯款。

7. 國內收數公司巨頭湖南永雄資產管理集團日前遭警方「圍剿」，引發外界關注。湖南永雄25日凌晨在微信公眾號發布「告全體員工書」，稱安徽警方於上月起跨省執法，將集團4家分公司179名員工強制帶到安徽並採取刑事強制措施，其中3名員工涉嫌尋釁滋事罪被批捕。由於經營困難，集團決定25日起停業。湖南永雄在信中否認集團存在違法犯罪行為，強調個別員工的違規違法問題僅僅是其個人問題，絕不是有組織的集團行為。湖南永雄隨後發布《關於撤銷告全體員工書的情況說明》，及後告全體員工書與《情況說明》均刪除。

8. 據外電引述消息人士透露，被視為今年總統大選潛在候選人、阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）要求中國擴大雙邊本幣互換計劃，希望借此遏制突破100%的通脹率和阿根廷披索的新一輪暴跌。報道指，馬薩將於下周一（29日）前往北京，與中方官員續簽並重新磋商互換協議。目前尚不清楚他希望擴大的幅度以及可以自由使用的額度。

撰文：經濟通中國組

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